В Самаре Volkswagen провалился в котлован

Полиция расследует ДТП с иномаркой, провалившейся в котлован в Самаре. Происшествие случилось в среду, 29 октября, в 19:10 (MSK+1) во дворе дома № 15 на улице Ново-Садовой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Установлено, что во время дождя водитель легкового автомобиля Volkswagen врезался в металлические ограждения на проезжей части внутриквартального проезда, где проводился ремонт, и съехал в котлован. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

ГИБДД составила в отношении автомобилиста административный протокол за нарушение требований безопасности дорожного движения при ремонте дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). Проводится расследование. Устанавливаются причины аварии.

Георгий Портнов