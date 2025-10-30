«ЕвроХим» не снизит объемы добычи из-за приостановки работы одного из промучастков

Временная приостановка работ на одном участков рудника ООО «ЕвроХим-УКК» («ЕвроХим-Усольский калийный комбинат») в Березниках не скажется на объемах добычи, предприятие работает в стабильном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее работу участка остановили приставы по решению суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В компании подтвердили временную остановку горных работ на одном блоке участка рудника. «Промышленная безопасность является безусловным приоритетом нашего предприятия. На этом участке выполняются все необходимые меры для восстановления производственного процесса», — отметили в пресс-службе.

Ранее Ростехнадзор установил, что на участке, где осуществляется отбойка горной массы, используется тип крепления кровли, не обеспечивающий устойчивость горных выработок. В связи с этим, на всем пути обследования были выявлены обрушения, вывалы горных пород и трещины, разрушающие целики. Суд признал предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и постановил на 30 суток приостановить ведение горных работ проблемном участке.

Для исполнения решения суда приставы спустились под землю к горной выработке. За лентой «проход запрещен» они зафиксировали отсутствие оборудования и производственных процессов. Представителю компании были вручены процессуальные документы, в том числе предупреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.