Рост цен на бензин в Прикамье начал замедляться

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин за неделю с 21 по 27 октября выросла до 64,25 руб. за литр — на 16 коп., сообщает Росстат. Рост цены снизился по сравнению с предыдущими неделями.

Бензин АИ-92 также подорожал на 16 коп. — до 61,49 руб. за литр, АИ-95 — до 66,12 руб. за литр, на 17 коп., АИ-98 — до 87,84 руб. за литр, на 31 коп. Дизельное топливо подорожало на 34 коп., до 74,08 руб. за литр.

Пермский край занимает восьмое место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе. Средняя цена бензина в ПФО составила 63,64 руб. за литр. За неделю с 21 по 27 октября цены на топливо изменились в 69 субъектах Российской Федерации, более всего в республиках Алтай (+3,0%) и Тыва (+2,9%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение цен на автомобильный бензин составило +0,5%.