Звучание эпохи

Леонид Бутинский, скрипач и дирижер из династии артистов, который более тридцати лет служит искусству, а еще руководит симфоническим оркестром с мультижанровым репертуаром и возглавляет Некоммерческий фонд «Развития и поддержки Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского», рассказал «Коммерсантъ. Стиль. Урал» о своих отношениях с музыкой и технологиями, популяризации классики среди широкой аудитории и ценности локального культурного кода.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Мезенцев Фото: Евгений Мезенцев

Как вы пришли в мир искусства?

Я в нем родился! Мама работала в Театре кукол — выбрала актерскую стезю благодаря старшему брату, который тоже посвятил себя театру и дослужился до народного артиста. Декорации, мастерские, спектакли — мы с братом выросли в абсолютно творческой среде. Но, когда мне исполнилось пять лет, я, как гласит семейное предание, заявил: «Хочу играть на скрипке!» По-видимому, насмотрелся на любимого дядюшку, среднего брата мамы. Для нее Леня (так в семье зовут дядю, хотя его имя — Лев) всегда был «лучиком света», она и меня назвала в честь него. Он сам, гениальный альтист, и его жена, виртуозная скрипачка, всю жизнь отдали исполнительскому искусству, начиная со Свердловской филармонии, заканчивая Московским академическим музыкальным театром имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и Большим театром. Мы постоянно ездили на поезде к маминым родителям в Свердловск через Москву и непременно останавливались у дядюшки. Получается, живя в такой атмосфере, в окружении прекрасных артистов, у меня не было вариантов не влюбиться в музыку. Предсказуемый итог — я окончил музыкальную десятилетку и стал скрипачом.

Но сегодня вы реализуетесь не только как музыкант?

Историю с сольным исполнительством я для себя не так давно закрыл. Дело в том, что скрипка не прощает, скажем так, пауз в музицировании. А они возникали, потому что я видел вокруг много интересного. Получив однажды доступ к административным полномочиям, увлекся судьбой организатора, антрепренера. Благодаря этому в моей жизни появились проекты, позволившие унять «творческий зуд», — некоммерческий фонд и симфонический оркестр «Глобалис». Долгое время я был его директором и организовывал совместные выступления со многими прекрасными дирижерами, композиторами и исполнителями: Э. Морриконе, С. Брайтман, С. Танкяном, Т. Турунен, Ф. Коробовым и другими. Но организаторская рутина не закрывает все то, что нужно творческому человеку. Как говорят автомеханики, хороший стук все равно выйдет наружу. В моем случае это трансформировалось в увлечение дирижированием. Я поступил на факультет переподготовки в Уральскую консерваторию, получил диплом (класс заслуженного артиста РФ, профессора В. Карташова), потом — магистратура у В. Понькина (советский и российский дирижер, профессор, народный артист РФ. — Прим. ред.). И таким образом я встал за дирижерский пульт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карэн Шахгалдян, Феликс Коробов, Вольф Усминский, Леонид Усминский, Олег Залесский, Леонид Бутинский, Алексей Третьяк перед концертом фестиваля

Фото: Евгений Мезенцев Карэн Шахгалдян, Феликс Коробов, Вольф Усминский, Леонид Усминский, Олег Залесский, Леонид Бутинский, Алексей Третьяк перед концертом фестиваля

Фото: Евгений Мезенцев

«Глобалис» сложно назвать академическим коллективом — вы транслируете публике новые формы взаимодействия с музыкальным материалом.

Мы многоплановый коллектив, работаем в самых разных жанрах — от высокой классики до симфоджаза, выступаем на рок-фестивалях (например, на «Нашествии» совместно с группами «Ария» и «Король и Шут» и в концертных программах памяти Виктора Цоя), делаем в рамках гранта аудиоспектакль с Антоном Макарским.

Полные залы собирает и проект «Хип-Хоп Классика», в котором мы играем рэп и хип-хоп. Одна из композиций этого проекта — I got love — перешагнула рубеж в миллиард просмотров на YouTube. И в то же время мы выступаем с классическим репертуаром на знаковых площадках. Например, дали несколько камерных концертов с «Временами года» Вивальди в Эль-Джеме на развалинах древнего амфитеатра, в историческом пространстве, с факелами по периметру, с идеальной акустикой, не требующей микрофона. Потрясающе, что есть люди, которые ценят академическую музыку в концертных залах. Но есть и миллиарды других, кто смотрит YouTube-трансляции. Это не хорошо и не плохо, это данность, выбор каждого.

Можно ли научить людей слушать классику?

Все люди разные. Идя по одной дорожке, каждый по-своему видит и слышит окружающий мир. Как бы ни был сыгран концерт Чайковского, в зале всегда найдется человек, которому будет мало вибрации (прием игры на скрипке), и обязательно найдется тот, кому этой вибрации более чем достаточно. Безусловно, немалое значение имеют музыкальные традиции в семье. Если, предположим, для родителей классика не просто норма, а часть образа жизни, то и дети это впитывают. Единственное, кого мне искренне жаль, так это тех, кто сознательно лишает себя такой силы, как музыка. Я на личном опыте знаю, насколько сложно жить без звуков, — еще в детстве пережил медицинские проблемы со слухом. «Как ты вообще на скрипке играешь? Ты же слышать не должен!» — это была дежурная фраза. До сих пор помню тот психологический ужас, когда вокруг полная тишина.

Каким сегодня вы видите мир классической музыки?

Я, слава богу, не Воланд, но могу сказать, что «москвичи, в принципе, остались теми же». По сути, человечество играет один и тот же спектакль, меняются лишь декорации, машинерия, количество мест в зале, технологии. То, что раньше мы смотрели на зажеванных видеокассетах, которые прокручивались дикое количество раз, сейчас в интернете доступно каждому, причем в приличном качестве. Я иду в зал Чайковского (Концертный зал им. П. И. Чайковского, г. Москва. — Прим. ред.) смотреть выступления дирижеров на конкурсе С. В. Рахманинова, а на следующий день обсуждаю этот концерт с приятелем, который видел его трансляцию, сидя в Екатеринбурге. Раньше непрофессиональному композитору невозможно было написать музыку к фильму. Сейчас хоть кто может сделать любой трек в Garage band. В этом плане, конечно, мы живем в удивительное время огромных возможностей. При этом дети, как и несколько десятилетий назад, не хотят заниматься учебой или музыкой, предпочитая сидеть в телефонах. Все эволюционирует, и когда-нибудь мы победим гаджеты, а потом придумают новые гаджеты, которые победят нас, а мы снова победим их. Но, я уверен, всегда будут люди, влюбленные в скрипку.

Расскажите о вашей миссии в проекте «Приношение Мастерам».

Мы с самого детства знакомы с Леонидом (Л. В. Усминский, потомственный музыкант, педагог. — Прим. ред.) и Феликсом (Ф. П. Коробов, виолончелист, главный дирижер МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и Камерного оркестра МГК им. П. И. Чайковского. — Прим. ред.) и, смею надеяться, хорошо знаем друг друга. Музыка не требует дружбы. Она, как искусство в целом, требует служения. Но, когда есть общая цель, когда вы друзья и наслаждаетесь сотворчеством, результат всегда на порядок лучше. В нас живет дух той музыкальной десятилетки, где мы учились под «присмотром» Яши Хейфеца, Леопольда Ауэра, Давида Ойстраха, Жака Тибо, Леонида Когана, смотревших на меня с портретов на стенах класса.

Я считаю, у нас сложился сильный триумвират: Феликс осуществляет художественное руководство фестивалем, Леонид — организационное, а я взял на себя всю административную часть. Вместе мы создаем, точнее, воссоздаем историю, музыкальную генеалогию. Кто, где, что, когда — это ведь так интересно! Это обогащает и развивает, профессионально в том числе. Например, оказывается, что твой педагог учился у того, чьи диски ты с восхищением слушал, а он, в свою очередь, учился у того, о ком ты делал доклад в школе.

В общем, идея проекта «Приношение Мастерам», реализованная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, была предопределена — увековечить историю музыкантов, стоявших у истоков исполнительской, дирижерской, композиторской школ Урала. Первые два фестиваля стали посвящениями выдающемуся виолончелисту и педагогу Герцу Цомыку и дирижеру, создателю Уральского филармонического оркестра Марку Паверману, а в этом году наш герой — уникальный скрипач, действующий и деятельный педагог, дирижер Вольф Львович Усминский. Мы, его бывшие ученики — уже в определенном смысле мастера, воспитанники недавние и нынешние — все, как одна семья, собрались, чтобы отдать дань уважения учителю.

В этом году фестиваль имеет новый формат — протяженный во времени?

Да, проект стартовал 1 июля концертом камерной музыки в зале Маклецкого и мастер-классами, кстати, не менее значимыми и знаковыми «эпизодами» фестиваля. Еще два концертных мероприятия, на одном из которых состоится мировая премьера — посвящение В. Л. Усминскому, пройдут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Масштабно и волнительно. Если бы тридцать лет назад мне, ученику десятилетки, кто-нибудь сказал, что я буду организовывать фестиваль, посвященный Вольфу Львовичу Усминскому, и он будет жать мне руку и благодарить за то, что все состоялось, я бы не поверил. Я посмотреть-то в его сторону боялся — это человек невероятной величины, а сейчас делаю огромный проект в его честь. И я, мы — нашим триумвиратом — очень хотим дальше развивать его. Наш фестиваль — это не просто популяризация классической музыки.

С каждым годом мы все глубже и глубже погружаемся в историю культуры Урала. Наша земля — это микс энергий, где много талантливых, творческих, тонких и одновременно сильных людей. О них нужно говорить, их нужно помнить. Ведь без прошлого нет будущего.

Беседовала Наталья Каплун