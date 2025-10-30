Привычка жить долго и счастливо

10 сентября в БЦ «Президент» состоялась конференция «Pro-Aging & Longevity: ключевые тренды здорового долголетия». Эксперты в области медицины и представители велнес- и бьюти-индустрий дискутировали на тему сохранения энергии и поддержания достойного качества жизни в современных реалиях.



Принять естественный ход истории (или бег, судя по сегодняшнему темпу жизни) и качественно проживать каждое мгновение, а не спорить со временем и тем более не пытаться его остановить — в этом заключаются набирающие популярность идеи pro-aging и longevity. Вместе они представляют новый, осознанный подход к жизни и здоровью: не бояться старения, а искренне принимать свой возраст и работать с ним так, чтобы каждый этап жизни был активным и энергичным.

Актуальность pro-aging сложно переоценить. Эта тема волнует и медицину, и бизнес, и каждого человека в отдельности. Подтверждение тому — многочисленные дискуссии о протоколе longevity и факты: по данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число людей старше 60 лет превысит 2 миллиарда, что составит почти четверть населения планеты. Соответственно, забота о здоровом долголетии человека через популяризацию устойчивой привычки жить полной, насыщенной жизнью без оглядки на возраст становится общемировой повесткой. И действовать в этом направлении нужно уже «вчера». Согласно статистике, Россия входит в число стран с быстро стареющим населением. Средняя продолжительность жизни увеличивается, но вместе с этим растут вызовы: хронические болезни, выгорание, экономическая и социальная нагрузка и… стресс, который называют новой «эпидемией XXI века». Финансовые тревоги, давление, конкуренция, неопределенность будущего — 70% людей в крупных городах регулярно испытывают симптомы стресса, который, в свою очередь, является ключевым фактором в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, тревоги, эмоциональной истощенности.

По словам доктора Марка Лейдермана, игнорировать стресс как «естественную физиологическую и психологическую реакцию организма на любые изменения или вызовы, требующие адаптации» невозможно, но научиться распознавать, осознавать его симптомы и управлять своим состоянием может каждый.

Причем есть разные стратегии обуздания стресса — от медитаций, занятий любимым делом и регулярного спорта до тайм–менеджмента, цифрового детокса и сбалансированного питания.

«Стресс — неотъемлемая часть жизни, и им можно и нужно управлять. Очень важно заботиться о ментальном здоровье так же системно, как о физическом», — Марк Лейдерман, заведующий Центром психотерапии и психиатрии «УГМК-Здоровье», психиатр-психотерапевт высшей квалификационной категории.

Симбиоз физического, ментального и социального благополучия быстрее и легче достижим в сопровождении профессионалов и технологий. По мнению территориального директора «СберЗдоровье» Александра Титаренко, «если стресс — вызов, то системная диагностика и профилактика — это наш ответ». В условиях трансформации индустрии здравоохранения особенно важны системная диспансеризация и регулярные чекапы — ключевые инструменты для поддержания и улучшения качества жизни, позволяющие вовремя выявлять и предотвращать проблемы здоровья на ранних этапах и максимально продлевать активную жизненную фазу. Средняя продолжительность жизни женщины в России, к примеру, составляет 78 лет. Но есть примеры долгожительства — 122 года.

То есть 44 года — это потенциал, который можно использовать. Естественно, при должном внимании к собственному здоровью. Значимым шагом в оздоровлении человечества стало внедрение в медицину гаджетов и искусственного интеллекта: упрощаются рутинные задачи врачей, а сами сервисы становятся проактивными и персонализированными. Это позволяет не только лечить болезни, но и эффективно прогнозировать риски, поддерживать эмоциональное и физическое благополучие. Значимость pro-aging уже оценили многие компании: работодатели начинают инвестировать в здоровье сотрудников так же, как в IT или маркетинг, а инициативы по формированию здорового образа жизни становятся частью корпоративной культуры.

«Цифровые технологии, медицинские гаджеты, в частности, — ключ к здоровью и долголетию человека. По сути, персональный AI-ассистент, контролирующий состояние организма, поможет увеличить продолжительность жизни до 120 лет», — Александр Титаренко.

О прямой взаимосвязи здоровья и красоты говорят и бьюти-эксперты. Современные тренды в косметологии тесно переплетены с качеством жизни и ресурсностью организма: это не только про внешний вид, но и про внутреннее ощущение энергии и здоровья. Главное коварство погони за вечной молодостью — следование тренду на «успешный успех» и жестким стандартам внешней красоты, долгое время транслируемым во всем мире, и, как следствие, сравнение себя с другими. В этом заключается серьезный вред для человека. И речь в данном случае идет не только о стрессе. Врач-косметолог, врач-терапевт клиники Beauty club Елена Верхаш убеждена в необходимости регулярных минимальных чекапов, поскольку эффект от косметологических процедур непосредственно зависит от состояния организма. Например, без должного уровня ферритина не стоит совершать серьезные бьюти-манипуляции — при дефиците витаминов и микроэлементов коже будет сложнее откликнуться на стимуляцию и призыв к регенерации. Здоровое питание, физическая активность, полноценный сон — вот главные союзники человека (и косметологов) в борьбе за молодость.

«По-настоящему красивый человек — здоровый, ухоженный, излучающий энергию, глаза которого искрятся жизнью. Быть таким доступно каждому, кто готов немного поработать над собой», — Елена Верхаш.

Забота о своем здоровье как часть культуры жизни требует дисциплины и… вдохновения. Это лежит в основе современных healthcare-технологий. По мнению управляющей «Encore Fitness Исеть» Татьяны Жигаревой, спорт является одним из главных активов для долголетия. Научные исследования показывают: всего 150 минут физической активности в неделю значительно продлевают жизнь и повышают ее качество. Регулярные занятия фитнесом снижают риск хронических заболеваний (сердечно-сосудистые патологии, диабет, деменция), помогают поддерживать оптимальный вес и укрепляют иммунную систему, делая организм более устойчивым к различным заболеваниям. Кроме того, фитнес — лучшее и доступное каждому лекарство от стресса. Он регулирует гормоны счастья (эндорфины, серотонин), снижает уровень кортизола и тревожности, способствует улучшению общего самочувствия и настроения. В современном ритме жизни это не просто «бонус», а необходимое условие для сохранения психического здоровья. Причем люди приходят в клуб не просто «качать мышцы» — им важны смыслы, ощущение поддержки, эмоциональный заряд. Вокруг фитнеса формируется новая культура, настоящее комьюнити. В Encore Fitness сохраняют баланс человеческого участия и цифровых возможностей: тренеры помогают каждому члену клуба адаптироваться к нагрузкам и грамотно восстанавливаться, используя трекинг результатов, персонализированные планы, smart-аналитику.

В целом, фитнес-комьюнити мотивирует и помогает поддерживать дисциплину, которая напрямую связана с успехом в других сферах жизни: бизнесе, отношениях, личной эффективности.

«Фитнес дает свободу жить полноценно здесь и сейчас, независимо от цифр в паспорте, помогает находить радость в каждом дне и поддерживать позитивный настрой», — Татьяна Жигарева.

Время идет — приоритеты меняются. Люди стремятся не только к внешней привлекательности, им также важно поддерживать здоровье и быть активными, продуктивными, реализованными. Один из путей сохранения внутренней энергии, оздоровления организма и достижения баланса «внутреннее = внешнее» — это пилатес. Культура осознанного движения, основанная на комплексном воздействии на все тело, учит его слышать и чувствовать, а еще — управлять своим состоянием. В современном мире, который оставляет ничтожно мало возможностей для торможения и восстановления нервной системы и сохранения ментального здоровья, пилатес помогает не просто «вывозить», а прогрессировать и получать удовольствие от жизни — от каждого действия и каждой мысли. Способность управлять своим телом, которую дает пилатес, позволяет добиваться более убедительных результатов в спорте и снижает травматизм в обычной жизни, а навык контроля ума помогает быстро концентрироваться на важной задаче.

«Пилатес, или «медленный фитнес», стал эффективным инструментом восстановления нервной системы в современной культуре жизни на огромных скоростях», — Юлия Федорова, PR-менеджер Pilates RCC.

«Мы двигаемся мало и не так, как требует наше тело, а пилатес возвращает к витальному движению. Человек начинает чувствовать свое тело, даже когда оно не болит», — Наталья Борова, руководитель маркетинга Pilates RCC. Рецепт долголетия невозможно свести к одной «таблетке молодости».

Pro-аging — это целая стратегия, в основе которой лежит синергия жизненно важных скиллов: навык управления стрессом, системные чекапы, осознанные телесные и ментальные практики, культура здоровья и дисциплина. Но в конечном итоге longevity — это про осознанный выбор, любовь к жизни, заботу и уважение к себе.

Подготовила Наталья Каплун