В Челябинской области завели дело о халатности при обеспечении поселка водой

Следственный отдел по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области по поручению исполняющего обязанности руководителя управления Константина Правосудова возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при обеспечении поселка Увильды водой, сообщает пресс-служба госоргана.

О нарушении прав сельчан стало известно из СМИ и социальных сетей. По данным СК, в Увильдах жителей не обеспечивают надлежащим водоснабжением. Теплосети изношены. Однако администрация Аргаяшского района не реагирует на обращения сельчан.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которых необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Виталина Ярховска