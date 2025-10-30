Спортивный интерес

Здоровый образ жизни в XXI веке стал не просто традицией, а неотъемлемой частью реальности. Релевантно запросам времени и социума Русская медная компания, один из лидеров промышленности и трендсеттер социальных перемен, системно вкладывается в развитие массового и профессионального спорта. Ее очередная спортивная инициатива — первая в стране падел-арена.



Значимость спорта в жизни человека невозможно переоценить — об этом написаны тысячи трудов и сказаны миллионы слов. Но факты всегда красноречивее. Популяризируя активный образ жизни, Русская медная компания на протяжении многих лет развивает спортивную инфраструктуру на Урале: от Академии единоборств, скейт-парков RCC Extreme и воркаут-площадок до многофункциональной РМК-Арены и спортивного квартала «Архангел Михаил» сразу с несколькими объектами для активного досуга. Причем в фокусе внимания компании мотивация ЗОЖ не только взрослых, состоявшихся людей, но и подрастающего поколения: РМК поддерживает детские и юношеские команды по футболу, хоккею, волейболу, легкой атлетике, самбо и дзюдо, помогает строить и оснащать спортивные объекты во дворах, школах и учреждениях дополнительного образования.

Спорт как целая философия и культура, основанная на синергии человекоцентричности и спортивных технологий, лежит в основе разных по масштабу и концепции мероприятий — от городских турниров до крупных ивентов, таких как фестиваль «Энергия РМК», собравший свыше 80 тысяч зрителей.

Помимо насыщенной программы — от авиашоу и парада с участием 1200 спортсменов до мотошоу, турнира по кикбоксингу, выставки техники ралли «Дакар» и концерта звезд шоу-бизнеса, — гости спортивного квартала «Архангел Михаил» могли оценить летние корты RCC PADEL, которые стали эпиграфом к открытию Падел-арены РМК. Буквально через месяц, 19 сентября, в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие обновленного КРК «Уралец» с новым названием и новым видом спорта. Знаковая ледовая арена стала домом для падела. Это уникальное для России спортивное сооружение — первая и пока единственная в стране падел-арена такого уровня, качества и масштаба с постоянными кортами, трибунами на 4500 зрителей и детально продуманной инфраструктурой. Церемония открытия Падел-арены РМК стартовала с парада спортсменов — участников V турнира Российского падел-тура (серия элитных национальных турниров по паделу категории А для профессиональных игроков. — Прим. ред.) и рейтинговых турниров Федерации падела России. Более 2000 зрителей увидели шоу-матчи и супер-матчи мировых звезд этого вида спорта — третья ракетка мира, чемпион мира Федерико Чинготто, аргентинский чемпион Панамериканского турнира по паделу Лео Аугсбургер, двукратный чемпион мира Тито Аллеманди, а также Леонель Даниэль Агирре (известен как Толито), Хуан Телло, Гонсало Альфонсо и Аймар Гони. За эмоциональные спецэффекты отвечали 120 танцоров, шоу левитации, лазерное шоу и NILETTO.

То, что начиналось как нишевая игра на мексиканских, испанских и аргентинских курортах, стало частью спортивной культуры — это неоспоримый факт. Падел стремительно покоряет мир, и Россия не исключение. Причем Свердловская область находится на передовой этого развития. Создание региональной федерации падела и активная поддержка Русской медной компании позволили провести уже 18 рейтинговых турниров и запустить лигу RCC PADEL. Это не просто спорт, это целое сообщество, которое объединяет людей всех возрастов и интересов.

Благодаря появлению крытой падел-арены екатеринбуржцы смогут круглый год совершенствовать навыки игры и вдохновляться зрелищными соревнованиями в статусе гостей, причем в самых комфортных условиях. Арена оснащена самым современным оборудованием. Здесь разместились шесть панорамных кортов профессионального уровня с 12-миллиметровым текстурированным искусственным покрытием для лучшего сцепления, идеального отскока мяча и комфортной игры. В тренажерном зале оборудованы помещения для проведения разминок, упражнений на растяжку и силовых тренировок — с беговыми дорожками, силовым тренажерным и другим инновационным иммерсивным фитнес-оборудованием премиум-класса.

Для спортсменов организованы раздевалки, кабинет врача, зона восстановления с массажными кабинетами, ледяными ваннами, барокамерой и компрессионной прессотерапией. Также здесь функционируют кафе, магазин со спортивным инвентарем, детская зона и зона ожидания, где можно наблюдать за игрой на корте. Для родителей с маленькими детьми есть семейные раздевалки. Помимо запланированных соревнований российского и мирового уровня, Падел-арена РМК доступна для занятий всем желающим.

В перспективе здесь откроются и детские секции. Кстати, некоторые будущие чемпионы уже оценили новую игру — в рамках презентации арены Благотворительный фонд РМК организовал игровой мастер-класс по паделу для воспитанников двух детских домов из Екатеринбурга и Карабаша.

В России сейчас уникальный момент — совершенно новый для страны вид спорта, который появился из любви мексиканского «сахарного барона» Энрике Коркуэра к супруге, стремительно находит свою аудиторию. Причем не в контексте очередного модного увлечения, а с реальной перспективой развития массовой спортивной культуры. В чем же секрет популярности падела? По словам уже увлеченных и вовлеченных, падел — это не просто динамичная игра на стыке тенниса, сквоша и пинг-понга, а эмоциональная отдушина, азарт, драйв. По сравнению с традиционным теннисом правила падела проще, а базовые удары можно выучить за несколько занятий, что делает его доступным для людей любого возраста и уровня подготовки. Цель игры в падел заключается в том, чтобы набрать больше очков, чем соперники, путем успешного отбития мяча на корте. Подающий игрок, стоя за задней линией, отправляет мяч в диагональном направлении на половину соперника. Мяч должен отбиться от земли прежде, чем соперник его примет. Казалось бы, понятный, незамысловатый алгоритм, но только на первый взгляд. Победных результатов в этой игре не достичь без постоянного движения, стратегического мышления и… коммуникативных способностей. Падел — это парный вид спорта, в котором главное не сила подачи, а взаимодействие между членами команды, и здесь очень важно правильно распределить роли на корте и вместе с напарником принимать все ключевые решения. Именно «химия» между игроками делает падел уникальным в своем роде. Впрочем, умалять его ценность в плане физической пользы тоже нет никаких оснований: падел развивает координацию, реакцию, выносливость, укрепляет мышцы и отлично справляется со стрессом.

Дарья Ирха, директор Академии Падел РМК и Президент федерации падела Свердловской области:

«Это большое событие, что в российском паделе, наконец, появилась настоящая специализированная падел-арена. Она способна принимать соревнования самого высокого уровня, в том числе международные турниры. Мы получили много положительных отзывов от наших иностранных гостей, мировых звезд падела, и это очень радует. Чем лучше у нас будет инфраструктура, тем активнее будет развиваться этот спорт. Так что мы только в самом начале большого пути и будем делать все возможное, чтобы падел полюбился людям».

Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России:

«Еще пару лет назад количество занимающихся паделом в России едва насчитывало несколько сотен человек. Сегодня это уже несколько десятков тысяч. Каждый месяц в стране строятся новые клубы, и появление первой падел-арены в Екатеринбурге, безусловно, поможет вывести развитие этого вида спорта на новый уровень. От имени Федерации падела России хочу поблагодарить Русскую медную компанию и лично ее основателя Игоря Алексеевича Алтушкина за огромный вклад в появление этого великолепного сооружения. Уверен, уже в скором времени Екатеринбург станет одной из ключевых точек роста падела в нашей стране».

Тито Аллеманди, спортивный директор лиги RCC Padel, двукратный чемпион мира:

«Мы планируем активно развивать падел в Екатеринбурге, привлекать к спорту детей и молодежь и смотреть, как растут новые звезды. Пока футбол и баскетбол составляют нам конкуренцию, но мы будем показывать жителям Урала все плюсы падела и будем надеяться, что у нас появятся свои последователи. Этот вид спорта просто не может не влюбить в себя!»

Зрелищность, динамика, доступность — у падела есть все, чтобы стать фаворитом миллионов и войти в программу Олимпийских игр.

Победителями V этапа Российского падел-тура стали тренеры и игроки Академии падел РМК Евгений Данилов и Дмитрий Мягков — есть кому растить новых чемпионов.