«Т Плюс» потратит почти 120 млн рублей на теплоснабжение Губахи

ПАО «Т Плюс» планирует потратить 119,5 млн руб. на строительство новой и реконструкцию старых котельных в Губахе. Об этом говорится в утвержденной министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края инвестпрограмме. Документ опубликован на сайте краевого правительства.

В июле текущего года генкомпания «Т Плюс» заключила договор аренды губахинских котельных с ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ГЭКОМ). По утвержденной инвестиционной программе в сфере энергоснабжения «Т Плюс» планирует потратить 14,9 млн руб. на строительство новой котельной мощностью 5,5–6,5 МВт и 104,5 млн руб. на реконструкцию существующих объектов в целях снижения уровня износа.

Напомним, что ранее «Т Плюс» уже оказывала услуги теплоснабжения в Губахе до 2017 года, когда продала Губахинскую энергетическую компанию бизнесмену Алексею Колеснику. Новый владелец демонтировал старую Кизеловскую ГРЭС-3, которая отапливала Губаху, и заменил ее на десять блочно-модульных котельных. В дальнейшем он продал бизнес, который при новых собственниках оказался в банкротстве. Банкротство могло быть связано с экономически неоправданным тарифом.