Экс-командира полка ДПС в Красноярске осудят за взятки

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего командира полка ДПС ГИБДД МУ МВД «Красноярское». Его подозревают в получении взяток (ч. 3, ч.5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с марта по август 2024 года сотрудник полиции получил от знакомого частями взятку в виде электротоваров на сумму 29 тыс. руб. Взамен он освободил его административной от ответственности, а также не внес в базу данных ГИБДД требования об удалении со стекол автомобиля тонировки. Кроме того, с марта 2022-го по декабрь 2023 года фигурант дела получил вознаграждение от директора коммерческой организации в виде строительных материалов и укладки брусчатки. Взамен страж порядка давал указания подчиненным о перемещении автомобилей, препятствующих проведению дорожных работ компанией взяткодателя.

Также, с сентября 2021 года по декабрь 2024-го полицейский получал от представителя другой коммерческой компании взятку в виде автозапчастей для личного автомобиля на сумму 218 тыс. руб. За это подношение он обеспечил не привлечение к административной ответственности водителей снегоболотоходов компании при нарушениях ими ПДД.

На имущество подозреваемого судом наложен арест на сумму более 1,5 млн руб.

Александра Стрелкова