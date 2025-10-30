«Россети Новосибирск» объяснили, чем опасен незаконный ВОЛС зимой

Новосибирские энергетики продолжают активно бороться с размещением несанкционированных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах. На сегодняшний день специалисты «Россети Новосибирск» выявили более 23 тысяч опор линий электропередачи (ЛЭП), на которых провайдеры незаконно смонтировали оптику.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Эта проблематика становится острее с наступлением зимы. Несанкционированный ВОЛС может стать причиной аварийной ситуации из-за дополнительной нагрузки на конструкцию опоры или схлеста проводов линий связи и линий электропередачи, особенно в условиях непогоды, характерной для межсезонья.

При этом существует риск одновременного отключения сразу нескольких жизненно важных систем. Местные жители могут остаться не только без связи и электроснабжения, но и без отопления, зависимого от наличия электричества. А далее нелегальный подвес может помешать бригадам сетевой организации оперативно устранить причину аварии, поскольку будет препятствовать доступу электромонтера к оборудованию. В условиях сибирских морозов это может привести к серьезным последствиям, ведь на счету каждая минута без света и тепла.

В компании «Россети Новосибирск» подчеркивают, что проблема носит комплексный характер. Самовольные размещения ВОЛС на ЛЭП не только нарушают действующее законодательство, но и создают реальную угрозу безопасности всей энергетической инфраструктуры.

Энергетики призывают всех участников рынка связи к ответственному подходу при размещении ВОЛС и соблюдению всех необходимых процедур согласования, тем более механизм легализации подвесов достаточно прост. Только так можно обеспечить надежную и безопасную работу всех систем в сложный зимний период.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

АО «РЭС»