Великолепная шестерка

Бутик S.T. Dupont, расположенный на первом этаже ТЦ «Европа» в самом центре Екатеринбурга, представляет для самых искушенных ценителей лимитированные коллекции аксессуаров S.T. Dupont, в которые вошли изысканные творения бренда, бережно хранящего свои вековые традиции и мастерство.



На всех скоростях

Коллекция S.T. Dupont 24h Le Mans в честь 100-летия автомобильной гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» — лимитированное собрание аксессуаров, в котором переплелись ДНК S.T. Dupont и гонки «24 часа Ле-Мана». Главным символом коллекции стал автомобиль (часть подарочных наборов), точь-в-точь похожий на те, что обычно участвуют в гонках. Он выполнен в сине-золотой гамме — дань уважения основным цветам трассы — и комплектуется брелоком в виде шлема, а также зажигалкой или ручкой (или обоими аксессуарами сразу вкупе с запонками).

Также в 24h Le Mans вошли письменные инструменты, зажигалки, фарфоровые пепельницы и гильотины для сигар в разных цветах с логотипом гонки.

Ар-деко по-американски

Коллекция S.T. Dupont American Art Deco — это дань уважения стилю ар-деко, зародившемуся в первой половине XX века. Французский производитель аксессуаров S.T. Dupont решил создать эту особенную коллекцию, используя свои самые редкие ноу-хау: китайский лак исключительного качества и ювелирное дело (с обработкой драгоценных и редких металлов).

Изделия American Art Deco — это дань уважения художникам эпохи ар-деко с использованием черного китайского лака и с отделкой из желтого золота. Перьевая ручка и ручка-роллер созданы лимитированными сериями по 1930 экземпляров.

Дань литературе

Казалось бы, что общего, помимо названия, между кубинским брендом сигар Montecristo и приключенческим романом Александра Дюма «Граф Монте-Кристо»? Дело в том, что это была самая популярная книга, которую читал выбранный торседор всем оставшимся работникам вслух во время рабочего процесса. Именно этот факт вдохновил мастеров S.T. Dupont на создание одноименной коллекции аксессуаров Montecristo в трех цветовых вариациях: Crpuscule («Сумерки»), Nuit («Ночь») и Aurore («Заря»). Каждый из предметов коллекции, среди которых зажигалки, аксессуары для сигар и письменные принадлежности, изготовлен вручную шестью мастерами различных профессий, и каждый требует недельного труда. Особая характеристика коллекции — уникальная градация цвета.

Легендарный вояж

Лимитированную серию Orient-express S.T. Dupont посвящает одному из самых известных и загадочных поездов — Восточному экспрессу. Пассажирский поезд класса «люкс» с 1883 года курсирует между Парижем и Стамбулом, останавливаясь по пути в нескольких европейских столицах. Эта эмблема индустриальной революции стала также символом свободы и современности. В 1920-х годах Восточный экспресс стал любимым видом транспорта королевских особ, аристократов и знаменитостей. S.T.Dupont приглашает совершить путешествие по невероятной роскоши с помощью трех уникальных линеек: Orient-express Diamond, Prestige и Premium.

Декоративное оформление коллекции Orient-express повторяет дизайн легендарного поезда: цвета вагонов, форму шасси, окошек из витражного стекла, трубы и даже начертание надписи. Orient-express Diamond — это исключительный набор для письма в виде поезда и эксклюзивная зажигалка, покрытые синим и белым лаком и отделанные белым золотом. Коллекция строго ограничена 28 экземплярами.

Коллекция Prestige представлена набором для письма, зажигалкой Line 2 и запонками. Глубокий синий и белый тона лакового покрытия, акцентированные желтым золотом, воскрешают в памяти цветовую гамму вагонов поезда, а позолоченные декоративные элементы навеяны формой рукояток и шасси.

Линия Premium, выполненная в синем лаке с серебряным напылением и украшенная платиновой отделкой, также оформлена в стилистике легендарного поезда. Тончайшая гравировка на обеих сторонах зажигалки, держателе пера и самом пере напоминает детали вагонов, старые колеса и витражные окна.

Пером и огнем

Вдохновленный историей о мифической птице Феникс, ювелир и дизайнер Филипп Турнер создал новую коллекцию аксессуаров в золотых и огненных оттенках. Феникс, способный возрождаться из собственного пепла, является символом пера и огня. В коллекции перо с золотым острием плавно продолжает лакированный стержень авторучки, а огонь ярко мерцает в зажигалках, созданных в лучших традициях S.T.Dupont. Зажигалку «двойное пламя» на базе модели Ligne 2 украшает выполненное вручную из бронзы рельефное изображение Феникса с отделкой из желтого золота. В его крыльях, обнимающих покрытый красным китайским лаком корпус, переливаются восемь сапфиров-кабошонов, а глаза сверкают сапфирами круглой огранки. В центре пепельницы из желтой полированной и патинированной бронзы также выгравирован Феникс. Перьевая ручка на основе известной модели Neoclassique President в красном китайском лаке сделана из обработанной вручную бронзы с отделкой из желтого золота и инкрустирована пятью сапфирами-кабошонами и двумя сапфирами круглой огранки.

Космос без границ

Вслед за Илоном Маском, Джеффом Безосом и Ричардом Брэнсоном в открытый космос устремилась и компания S.T. Dupont. На исследование Вселенной французский бренд выделил все возможные инструменты, заранее объединив их в лимитированную коллекцию Space Odyssey. В нее вошли: зажигалка в форме космического вездехода с откидным радаром, а также шаттлы в виде роллера и перьевой ручки, чьи основания повторяют очертания двигателей, а на колпачках выгравированы иллюминаторы с инкрустированными увеличительными стеклами. Все изделия украшены отделкой палладием и натуральным лаком, имитирующим Млечный путь.Также в рамках своей космической одиссеи S.T. Dupont выделил двух астронавтов, являющихся запонками. Их скафандры покрыты отделкой палладием, а шлемы — отделкой из желтого золота. Все предметы из коллекции Space Odyssey выпущены лимитированным тиражом.