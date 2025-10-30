Samsung в третьем квартале года нарастила прибыль на 32%

Южнокорейская Samsung Electronics в четверг отчиталась о росте прибыли в июле—сентябре на 32% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает агентство France Press. Успех обусловлен ростом рыночного спроса на чипы памяти, поддерживаемые искусственным интеллектом.

Во втором квартале прибыль корпорации падала более чем на 50% в годовом исчислении из-за ограничений, введенных США на экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай. В связи с этим отчет Samsung знаменует собой резкий поворот в развитии компании, говорится в сообщении.

«Операционная прибыль увеличилась до 12,2 трлн вон ($8,5 млрд). Подразделение Device Solutions (DS) сообщило о росте продаж на 19% по сравнению с предыдущим кварталом, а подразделение памяти установило рекордные квартальные продажи»,— приводятся в сообщении данные отчета. Выручка подразделения смартфонов компании выросла на 11% к предыдущему кварталу благодаря успешному запуску новых складных телефонов и продажам флагманских моделей.

С учетом прогнозируемого роста спроса Samsung намерена в этом году вложить в полупроводниковые производства порядка 40,9 трлн вон ($28,8 млрд).

После публикации отчета акции технологического гиганта побили предыдущий рекорд, подскочив более чем на 5%, до 105 800 вон за первые 30 минут торгов, отмечает агентство.

Эрнест Филипповский