Наталья Епифанова: «Уральские инвесторы все активнее переходят к индивидуальным стратегиям»

В 2024–2025 годах в России быстрее всего растет сегмент инвесторов с капиталом от 100 млн руб. На Урале этот тренд особенно заметен: регион объединяет Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области, где сосредоточен промышленный бизнес и имеются значительные частные капиталы. Особенно увеличивается интерес к индивидуальным инвестиционным решениям, которые позволяют не только сохранить, но и приумножить средства. В портфелях состоятельных клиентов региона увеличивается доля «длинных» облигаций и валютных бондов — это оптимальная стратегия в условиях ожидания снижения ставок по депозитам и потенциального ослабления рубля.



О том, как меняются предпочтения инвесторов, рассказала директор филиала «БКС Ультима Private Banking» в Екатеринбурге Наталья Епифанова.

— Прошлый год стал рекордным по притоку средств в фонды денежного рынка. Какие тенденции вы видите сейчас, в условиях снижения ставок?

— В 2025 году фонды денежного рынка сохраняли популярность, однако интерес постепенно смещается в сторону облигаций. Клиенты переводят часть капитала из фондов ликвидности и депозитов в инструменты с фиксированной доходностью. Особенно востребованы облигации федерального займа: доходность по многим выпускам превышает инфляцию, а перспектива снижения ключевой ставки делает такие бумаги еще привлекательнее.

Мы ожидаем, что к концу года ставка может опуститься до 16%, далее тренд продолжится. И в этих условиях инвесторы смогут зарабатывать не только на купонных выплатах по облигациям, но и на росте стоимости бумаг.

— Какие инструменты сейчас наиболее интересны состоятельным клиентам на Урале?

— Безусловно, это «длинные» облигации — федеральные и корпоративные. Они особенно чувствительны к снижению ставки. Также этому способствуют последние налоговые изменения в законодательстве, так как у клиентов есть возможность воспользоваться налоговой льготой при долгосрочном владении ценными бумагами.

Особый интерес клиентов мы наблюдаем к ЗПИФ (закрытые паевые инвестиционные фонды). Состоятельные инвесторы активно структурируют активы и бизнес через такие фонды. Для уральских предпринимателей это возможность безопасно вернуть капитал в Россию, воспользоваться налоговыми льготами и упростить наследственное планирование.

— Можно ли сказать, что уральские инвесторы становятся более «профессиональными»?

— За последние 10 лет инвесторы в целом стали более грамотными, осознанность в принятии решений заметно выросла. Это привело к тому, что люди все больше опираются на качественную экспертизу инвестиционных домов и прибегают к поддержке профессионалов — финансовых советников, персональных брокеров, управляющих активами в рамках услуги Advisory.

Наиболее востребованы у состоятельной аудитории сегодня индивидуальные стратегии. Наша задача — разработать эту уникальную стратегию под конкретного клиента, используя многообразие инструментов и решений БКС, нашу 30-летнюю экспертизу и сильнейшую аналитику. Это может быть и формирование портфеля вместе с персональным брокером, и стратегии индивидуального доверительного управления, а также инвестиционное страхование жизни, структурные продукты с подходящим уровнем защиты капитала и многое другое.

В итоге инвестор получает возможность делегировать управление своими финансами, в любой момент получать статус по своему портфелю, самостоятельно определять комфортную для себя степень участия в принятии решений.

— Как изменилась структура портфеля состоятельных клиентов региона?

— Все индивидуально, но общий тренд заключается в том, что доля облигаций в портфелях за последний год сильно выросла. Чем консервативнее инвестор, тем выше эта доля. Она может составлять как 30%, так и более 80%.

Золото, цены на которое выросли в этом году более чем на 50%, пользовалось повышенным вниманием. Но его доля в портфеле инвесторов обычно не превышает 10–15%, это классический защитный актив.

Если у клиента длинный горизонт планирования, то часть портфеля, безусловно, занимают акции — это одна из лучших защит от инфляции на длительном сроке. Сейчас особенно интересны бумаги компаний с валютной выручкой, то есть экспортеры. Также инвесторов привлекают валютные облигации российских эмитентов.

— Насколько заметен интерес к аудиту портфеля?

— Этот интерес очень высок. Все больше клиентов обращаются за комплексной проверкой структуры активов, включая те, что размещены в других банках или инвестиционных компаниях. Такой аудит помогает оценить эффективность вложений и снизить риски — это тренд, который за последние два года стал системным.

— Что можно сказать о private banking на Урале в целом?

— Клиенты региона ожидают не только высокого уровня финансовой экспертизы, но и удобства — доступности консультантов, выездных встреч, комплексных решений под ключ. Мы видим, что нефинансовые сервисы — юридические, налоговые, наследственные консультации, сопровождение бизнес-активов — становятся важной частью работы с капиталом. Все это формирует ощущение полноценного сопровождения.

— Каковы ваши прогнозы по финансовому рынку на ближайший год?

— Мы ожидаем, что снижение ключевой ставки продолжится, и на этом фоне облигации останутся основным источником доходности. В акциях важно сохранять избирательность — ряд эмитентов обладает высоким потенциалом, но рынок волатилен, сохраняется неопределенность в геополитике. Ключевым для инвестора остается комплексный подход: качественная экспертиза, персональное управление и контроль рисков.

Беседовала Евгения Яблонская