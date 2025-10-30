Основанная в 1962 году Марией Пезерико и ее супругом Джузеппе Перуффо итальянская компания Peserico всегда придерживалась концепции тихой роскоши, а одежду этого бренда отличали неизменно высокое качество и уравновешенная элегантность. Используя ткани лучших итальянских производителей, таких как Loro Piana и Ermenegildo Zegna, Peserico за время своего существования стала синонимом вневременной классики в современном прочтении.



Мужская и женские коллекции нового сезона вдохновлены фотографией и знаменитыми фотографами. При создании мужской коллекции дизайнеры бренда Peserico ориентировались на Роберта Капа, легендарного фотожурналиста и основоположника документальной фотографии. Он доказал, что одежда может быть практичной, функциональной и изящной одновременно. «Оденься легко и всегда будь готов поймать кадр», — говорил мастер с ироничной решимостью. Именно этот дух определяет зимнюю коллекцию Peserico Uomo, где концепция гардероба становится символом свободы, элегантности и аутентичности.

В коллекцию входит верхняя одежда, закрывающая любые потребности холодного периода: это утепленные куртки и жилеты из фланели и шерстяного джерси, пальто с современным кроем и водоотталкивающей пропиской, костюмы из материалов от лучших итальянских мануфактур. Особый акцент сделан на брюках – историческом ядре бренда: модели из первоклассных материалов являются идеальными для тех, кто ищет универсальность. Кэжуал-линия включает в себя деним, искусно обработанный для создания винтажного эффекта. Изюминкой коллекции стал трикотаж из 100% кашемира с рельефной вязкой и жаккардовыми узорами Также бренд предлагает теплые и комфортные вещи из альпаки, шелка и мериноса. Изделия из кожи отличают роскошная выделка и утонченный крой, а цветовая палитра зимней коллекции максимально вдохновлена природными тонами.

На создание женской коллекции «Воспоминание о будущем» дизайнеров Peserico вдохновила Ли Миллер, фотограф, которая видела мир без прикрас и фильтров. «Я никогда не фотографировала красоту, только правду», — однажды сказала она. Эта же идея отражается в концепции бренда: правда в формах, цветах, деталях или контрасте между классическим и инновационным. Правда также лежит в возможности для самовыражения, позволяя людям определить и обогатить свою идентичность через стиль одежды. Коллекция бросает вызов линейности времени, создавая диалог между прошлым и будущим.

Сезонные оттенки несут в себе яркость воспоминаний: зеленый глиняный и теплая слоновая кость сочетаются с опаловым белым и янтарным бежевым, в то время как оттенок ржавчины и эбеново-коричневый вызывают теплые воспоминания. Серый камень и темный сапфировый контрастируют с нежным агатовым, женственным оттенком на все времена.

Пальто в новой коллекции занимает центральное место, позволяя заново интерпретировать классический образ. В качестве материалов используется альпака с эффектом brushed и жаккардовые ткани с камуфляжными мотивами. Комбинация пайеток и переходных оттенков придает моделям особую динамику. Легкие теплые пуховики выполнены из нейлона с фланелью и овчиной в качестве акцентов, а твидовые брюки с узором «Принц Уэльский» дополнены вставками из люрекса для контраста. Джемперы и кардиганы в нордической тематике украшены пайетками для мерцающего эффекта. Также, помимо теплых вещей, бренд предлагает легкие рубашки и блузы из структурированной вискозы.