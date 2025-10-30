Слово редактора

Осень — время, когда особенно ясно чувствуется ход времени. Жизнь возвращается к привычному активному ритму, а вместе с ним — к осмысленности, выбору, вниманию к деталям. Мы вновь учимся ценить структуру, обретаем внутреннюю уверенность и умение быть собранными, не теряя легкости.



Фото: Алексей Пономарчук

Традиционно, осенний номер «Стиль» — мужской. Сегодня у мужественности свои символы: это не сила, не статус и не скорость.

Это внимание: к себе, к другим, к тому, что действительно важно. Мужчина нового времени живет не напоказ, а в гармонии — с собой, с городом, с временем. Этот номер — о таких мужчинах. Уверенных, думающих, умеющих наслаждаться и действовать. Тех, кто знает: настоящий стиль — это способ жить.

В этом выпуске мы говорим о вещах, которые не подчиняются моде, — о качестве, о наследии, о долголетии. О том, как сохранять форму, не только физическую, но и ментальную. Как путешествовать не ради галочки, а ради новых смыслов. Как выбирать аксессуары, которые рассказывают о владельце больше, чем биография.

Как оставаться современным, не изменяя себе.

Марина Архипова