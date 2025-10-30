На барнаульца завели дело об участии в запрещенной организации «Граждане СССР»

В отношении жителя Барнаула возбуждено еще одно уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Ранее ему были предъявлены обвинения в вербовке граждан для совершения терактов (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и покушении на создание террористического сообщества (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2022-го по октябрь 2024 года фигурант дела, будучи участником экстремистской организации, размещал в интернете пропагандистские материалы в ее поддержку. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о движении «Граждане СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Кроме того, с июля 2022-го по август 2024 года житель Барнаула пытался организовать террористическое сообщество, в состав которого вербовал граждан.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по 33-й Ракетной Армии.

Александра Стрелкова