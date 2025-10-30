«Парма» уступила «Зениту» на последних секундах встречи

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» сыграла в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Матч закончился победой хозяев площадки со счетом 82:79. Все решила заключительная атака пермской команды, когда после трехочкового броска мяч покатился по дужке кольца, но внутрь не свалился.

Самыми результативными игроками матча в составе «Пармы» стали набравшие по 19 очков Джален Адамс и Брендан Адамс.

Подопечные Евгения Пашутина потерпели первое поражение после пять побед кряду в чемпионате. «Зенит» после этого матча обошел пермский клуб в турнирной таблице.