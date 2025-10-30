В Красноярском крае суд ждет «черных» лесорубов, спиливших лес на 116 млн рублей

Прокуратура направила в суд дело группы «черных» лесорубов, спиливших деревья на 116 млн руб. в Красноярском крае. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По материалам дела, преступная группа насчитывала пять участников, а возглавлял ее руководитель одного из лесозаготовительных предприятий. Под видом заготовки древесины для нужд населения они организовали незаконную вырубку ценных пород деревьев на территории 22 лесных участков Ирбейского района общим объемом более 10 тыс. кубометров. Заготовленную древесину соучастники реализовали. Лесному фонду они причинили ущерб в размере 116,8 млн руб. Следователи добились ареста имущества обвиняемых.

Дело в отношении злоумышленников, занимавшихся сбытом поддельных документов для заготовки древесины, еще расследуются.

Илья Николаев