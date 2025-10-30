Ярославский аэропорт приостановил работу

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале в 2:58 30 октября.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил господин Кореняко.

Вместе с ярославским работу приостановили волгоградский, калужский и саратовский аэропорты.

Как сообщал «Ъ», текущей ночью силы ПВО сбили несколько беспилотников на пути к Москве. Полеты ограничили и московские аэропорты Внуково и Домодедово.