Ярославский аэропорт приостановил работу
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале в 2:58 30 октября.
Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил господин Кореняко.
Вместе с ярославским работу приостановили волгоградский, калужский и саратовский аэропорты.
Как сообщал «Ъ», текущей ночью силы ПВО сбили несколько беспилотников на пути к Москве. Полеты ограничили и московские аэропорты Внуково и Домодедово.