Telegraph: почти 100 тысяч молодых украинцев покинули страну за два месяца

Почти 100 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 22 лет покинули страну за два месяца. Это произошло после того, как в конце августа Киев смягчил правила выезда для этой категории граждан, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные пограничников Польши.

По данным пограничников, границу пересекло около 99 тыс. украинских мужчин призывного возраста. С января по конец августа число въехавших в страну украинских мужчин 18–22 лет составляло 45 300 человек. В Германии число прибывающих украинцев этой возрастной категории выросло к середине сентября с 19 человек до более чем 1 тыс. в неделю.

С конца февраля 2022 года украинцам 18–60 лет было запрещено покидать страну. В 2025 году президент Владимир Зеленский ввел новое правило, разрешив выезд мужчинам до 23 лет.

Как сообщает газета, украинские власти надеялись, что, предоставив молодым украинцам свободу выезда, они позже вернутся и добровольно пойдут воевать, а также это удержит семьи от вывоза подростков до 18 лет. Однако, как отметила The Telegraph, это привело к обратному эффекту.