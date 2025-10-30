Пензенские власти определили, какие социально ориентированные НКО получат 17 млн

Правительство Пензенской области утвердило распределение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций на 2025 год. Общая сумма субсидий составила 16,76 млн руб.

АНО «Новые берега» получит 1 млн руб. на создание Центра полезной дневной занятости «Гости» для подростков с инвалидностью. Творческое объединение «ПензаХобби» получит 998,4 тыс. руб. для проведения XII Международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель».

Благотворительный фонд «Эра добра» получит 484,17 тыс. руб. на проект поддержки Клуба семей участников СВО «Родные». Фонду «Рука помощи бездомным животным» выделено 966,46 тыс. руб. на мобильный центр стерилизации животных. Пензенское отделение Союза журналистов России получит 999,1 тыс. руб. на проект «Пожелтевшие страницы войны. Книга памяти».

Гранты также направлены на развитие поискового добровольчества и создание театрально-просветительского центра «Театр для СВОих».

