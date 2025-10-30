Литва планирует ограничить ввоз топлива из России и Белоруссии в баках грузовиков

Правительство Литвы одобрило предложение Министерства финансов об ограничении количества топлива, которое можно ввозить в баках грузовых автомобилей из третьих стран (за исключением ЕЭЗ) без уплаты импортных пошлин. Соответствующие поправки к закону об акцизах должен утвердить Сейм. Новый порядок может вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Глава Минфина Криступас Вайтекунас считает, что эта мера частично решит проблему ввоза дизельного топлива из России и Белоруссии, где акцизы значительно ниже. Рассматривается лимит в 200 л на грузовик, по аналогии с практикой соседних стран (например, в Польше — 600 л, в Латвии — 200 л).

По данным таможни, ежесуточный слив топлива может достигать 100 тыс. л, что приводит к потере налогов на сумму до €2,2 млн (до €26,5 млн в год). Господин Вайтекунас назвал меру эффективным инструментом борьбы с «теневым» ввозом.

Таможенный мониторинг показал, что грузовики из России и Белоруссии (около 7,1 тыс. в месяц) въезжают в Литву с полными баками, а выезжают практически с пустыми.