В Пензенской области археологи нашли новый объект культурного наследия

В Пензенской области «Одиночный курган Николаевка 1» в Малосердобинском районе признан объектом археологического наследия. Археологи провели обследование кургана, определили границы и составили топографический план.

Министерство по охране памятников истории и культуры региона 29 октября включило курган в перечень объектов культурного наследия. Приказ запрещает строительство, земляные и мелиоративные работы на территории памятника археологии, за исключением мероприятий по его сохранению.

«Одиночный курган Николаевка 1» стал первым в районе ОКН, который получил предмет госохраны.

Нина Шевченко