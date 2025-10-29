Стул президента обобьют нескоро

Налоговая служба за имеющуюся задолженность по налогам заблокировала счета ООО «Первая ткацкая фабрика» (ООО ПТФ), нового предприятия, построенного с государственной поддержкой в Володарске. Год назад новое текстильное производство представили президенту Владимиру Путину, пообещав захватить 30% российского рынка тканей для мебели и спецодежды. Убыток фабрики в 2024 году вдвое превысил ее выручку. Владелец компании Антон Аверин не стал комментировать ситуацию с долгами ткацкого производства, работающего на территории опережающего развития с льготным налоговым режимом. В нижегородском правительстве утверждают, что проблема уже решена и долги фабрика погасила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиции в «Первую ткацкую фабрику» превысили 3 млрд рублей

Фото: Правительство Нижегородской области Инвестиции в «Первую ткацкую фабрику» превысили 3 млрд рублей

Фото: Правительство Нижегородской области

28 октября налоговые органы приостановили операции по четырем расчетным счетам ООО «Первая ткацкая фабрика» (ПТФ) за долги по налогам. Судя по данным ФНС, блокировка счетов компании в банках связана с взысканием задолженности в размере 32 млн руб. Приостановление операций является принудительной мерой со стороны налоговиков, но для бизнеса возникают риски не рассчитаться с контрагентами, а поступающие на счет юрлица доходы идут на погашение долга. Владелец предприятия, бывший заместитель нижегородского губернатора Антон Аверин отказался от комментариев по проблеме с госорганами.

Заработавшее на территории опережающего развития в Володарске ООО ПТФ в октябре 2024 года торжественно представили президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи. Современное предприятие по выпуску тканей строилось и оснащалось за счет льготного займа в размере 1,5 млрд руб. от Фонда развития промышленности (ФРП).

Год назад директор ПТФ Надежда Аверина рассказала, что в создание «образцового производства» было вложено свыше 3 млрд руб., и фабрика позволит обеспечить отечественных производителей мебели, спецодежды авто- и авиапроизводителей качественными тканями. «Наш завод может выпускать 11 миллионов погонных метров тканей, и мы планируем занять до 30% рынка в нашем сегменте», — сообщила госпожа Аверина. Она поблагодарила Минпромторг РФ, ФРП и команду губернатора за господдержку и пообещала главе государства, что стул, на котором он сидит, в будущем также будет обит отечественной тканью производства ПТФ.

Губернатор Глеб Никитин уточнил, что компания строит целую «ткацкую деревню», возводя и жилье для работников фабрики, и этот проект ставят всем в пример. Владимир Путин пожелал удачи, заметив, что в последнее десятилетие России не хватало своих качественных тканей, и нижегородская компания делает важную работу в верном направлении.

В дирекции ООО ПТФ не ответили на запрос «Ъ-Приволжье» о причинах образования задолженности по налогам. Отметим, что ТОР Володарск, на территории которого была выстроена ткацкая фабрика, предусматривает нулевые ставки по налогу на имущество и земельному налогу, ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет работы предприятия, есть льготы по аренде земли. Однако даже при таком льготном налоговом режиме предприятие накопило задолженность. Судя по картотеке арбитражных судов, ткацкая фабрика также задолжала за электроэнергию: сбытовая компания «ТНС энерго НН» взыскала с ПТФ около 100 тыс. руб. неустойки за просроченную в 2025 году оплату энергоресурса. Также долги с предприятия в Володарске взыскивают различные ее поставщики и контрагенты. Судя по финансовой отчетности ПТФ, ее выручка в 2024 году составила 81,4 млн руб., но годовой убыток был в два раза больше — 175,7 млн.

В правительстве Нижегородской области пообещали, что окажут компании необходимую поддержку для выхода из непростой ситуации.

«Мы занимаемся этим вопросом, были совещания и на федеральном уровне, и на областном. Мы им поможем. У многих наших предприятий сейчас есть проблемы, в индивидуальном порядке их решаем», — сообщил нижегородский министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов. Он не стал разъяснять «нюансы» того, как работающее в льготной налоговой зоне предприятие накопило задолженность.

В то же время заместитель губернатора Андрей Саносян сообщил «Ъ-Приволжье», что проблема уже решена: 29 октября налоговая задолженность была полностью погашена.

Роман Кряжев