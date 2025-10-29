БК УГМК выиграл Суперкубок России у команды «Надежда»

Женский баскетбольный клуб УГМК победил оренбургскую «Надежду» со счетом 83:81 (21:15, 20:19, 17:22, 25:25) и в пятый раз стал обладателем Суперкубка России среди женских команд. Встреча прошла в Екатеринбурге на площадке «УГМК-Арены».

Фото: Telegram-канал БК УГМК

Самым ценным игроком матча была признана Йована Ногич, набравшая 16 очков. По 15 и 12 очков у Марии Третьяковой, Карины Низамовой и Кортни Уокер соответственно. В составе «Надежды» лучшим игроком стала Эйприл Беверли с 23 очками.

Следующий соперник «лисиц» — «НИКА-Лузарес». Встреча пройдет 2 ноября в Сыктывкаре, в рамках Fonbet Премьер-лиги.

Суперкубок России среди женских баскетбольных команд проводится с 2021 года. За все время существования турнира баскетболистки УГМК одержали победу во всех его розыгрышах.

Полина Бабинцева