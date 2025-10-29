Минтруд упростит перевод медработников внутри регионов

Министерство труда предлагает упростить процедуру перевода медицинских работников в другие организации в пределах одного региона. Ведомство считает, что такой подход позволит справиться с дефицитом врачей в отдаленных районах.

Замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин сказал, что координацией перевода медсотрудников займутся региональные министерства здравоохранения. «Важно, что такой перевод осуществляется только с письменного согласия сотрудника»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

На время перевода действие трудового договора с основным местом работы приостанавливается, но не прекращается. Если сотрудник решит досрочно вернуться в свою организацию, он сможет сделать это в любой момент, пояснила пресс-служба Минтруда.

В настоящий момент перевод сотрудников к другому работодателю происходит через кадровые центры. Они ведут учет организаций, которые испытывают дефицит кадров или готовы предоставить сотрудника. Расходы на перевод берет на себя организация, запросившая специалиста.