Гросси: у МАГАТЭ нет данных о разработке ядерного оружия в Иране

Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что у агентства не было и нет каких-либо сведений о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. Он добавил, что Тегеран согласился следовать режиму нераспространения ядерных вооружений.

Рафаэль Гросси

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Рафаэль Гросси

«Иран ответил, заявив, что намерен рассмотреть сотрудничество с нами. Однако я должен отметить, что они вновь подтвердили свою готовность и убежденность оставаться в рамках режима нераспространения»,— сказал господин Гросси на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале МАГАТЭ).

Глава МАГАТЭ также сообщил, что инспекторы агентства находятся в Иране, а сам он поддерживает контакт с министром иностранных дел страны Аббасом Аракчи. При этом Рафаэль Гросси уточнил, что МАГАТЭ не инспектирует иранские ядерные объекты, которые были повреждены в результате ударов США.

В июне Израиль объявил о начале военной операции, во время которой армия страны наносила удары по ядерным объектам Ирана. К операции подключились американские ВВС, которые атаковали завод по обогащению урана в Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане.