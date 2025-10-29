Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бюджет Ярославской области на 2026 год будет социально ориентированным

На заседании правительства Ярославской области, которое провел губернатор Михаил Евраев, обсудили проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Губернатор отметил, что доходы от налога на доходы физических лиц впервые превысили поступления от налога на прибыль организаций, что говорит о стабильности доходов населения и развитии малого и среднего бизнеса.

заседание правительства Ярославской области

заседание правительства Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

заседание правительства Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Бюджет Ярославской области полностью сбалансирован, социально ориентирован и направлен на перспективное развитие региона. Все это создает основу для устойчивого развития в непростых экономических условиях»,— отметил губернатор Михаил Евраев.

Доходы бюджета на 2026 год составят 151,5 млрд рублей, в 2027 году — 153 млрд рублей, а в 2028 году — 163,2 млрд рублей. Основу доходов составляют налоги на доходы физических лиц, прибыль организаций и акцизы. В 2026 году планируется поступление 23,7 млрд рублей из федерального бюджета и 187,2 млн рублей от Фонда развития территорий.

Расходы областного бюджета на 2026 год составят 151,9 млрд рублей. Почти половина этой суммы будет направлена на социальную сферу, включая здравоохранение, культуру, образование и социальную защиту. С 1 января 2026 года все выплаты, предусмотренные Социальным кодексом Ярославской области, будут проиндексированы на 5,1%. На реализацию национальных проектов в следующем году выделят 27,3 млрд рублей, из которых 17,1 млрд рублей — за счет федерального бюджета.

Антон Голицын

Новости компаний Все