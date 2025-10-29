Бюджет Ярославской области на 2026 год будет социально ориентированным

На заседании правительства Ярославской области, которое провел губернатор Михаил Евраев, обсудили проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Губернатор отметил, что доходы от налога на доходы физических лиц впервые превысили поступления от налога на прибыль организаций, что говорит о стабильности доходов населения и развитии малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран заседание правительства Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области заседание правительства Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Бюджет Ярославской области полностью сбалансирован, социально ориентирован и направлен на перспективное развитие региона. Все это создает основу для устойчивого развития в непростых экономических условиях»,— отметил губернатор Михаил Евраев.

Доходы бюджета на 2026 год составят 151,5 млрд рублей, в 2027 году — 153 млрд рублей, а в 2028 году — 163,2 млрд рублей. Основу доходов составляют налоги на доходы физических лиц, прибыль организаций и акцизы. В 2026 году планируется поступление 23,7 млрд рублей из федерального бюджета и 187,2 млн рублей от Фонда развития территорий.

Расходы областного бюджета на 2026 год составят 151,9 млрд рублей. Почти половина этой суммы будет направлена на социальную сферу, включая здравоохранение, культуру, образование и социальную защиту. С 1 января 2026 года все выплаты, предусмотренные Социальным кодексом Ярославской области, будут проиндексированы на 5,1%. На реализацию национальных проектов в следующем году выделят 27,3 млрд рублей, из которых 17,1 млрд рублей — за счет федерального бюджета.

Антон Голицын