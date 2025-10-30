В Черноземье 31 октября будет облачно и дождливо, от +2°С до +11°С

В пятницу, 31 октября, в регионах Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +2°C ночью до +11°C днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно. Ночью — небольшой кратковременный дождь, температура составит до +5°C. Днем — временами дождь, до +11°C.

В Воронеже в течение суток также прогнозируется облачность. Ночью температура составит до +4°C, без осадков. Днем — до +9°C, ожидается дождь.

В Курске в течение суток синоптики обещают облачную погоду и кратковременный дождь. Ночью — температура +6°C. Днем — до +10°C.

В Липецке в течение суток сохранится облачность. Ночью осадков не ожидается, +3°C. Днем температура составит до +8°C, будет дождь.

В Орле ночью будет облачно и пройдет кратковременный дождь, +6°C. Днем — облачно, дождь, +9°C.

В Тамбове ночью будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура составит до +2°C. Днем — облачно и дождливо, до +8°C.

Мария Свиридова