Экс-лидер таджикской диаспоры в ЯНАО получил 3 года колонии за помощь мигрантам

Лабытнангский городской суд (Ямало-Ненецкий автономный округ) изменил приговор негласному лидеру таджикской диаспоры в ЯНАО Хокимшоху Таварову, осужденному за фиктивные экзамены для мигрантов, сообщил Ura.ru. Ранее он получил условный срок, но апелляция прокуратуры привела к пересмотру дела.

Таваров, являясь председателем Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» (было упразднено в 2014 году) и негласным лидером таджикской диаспоры в ЯНАО, подбирал кандидатов на роль экзаменатора. Непосредственный прием экзаменов осуществляла тестер Марина Гернер. За фиктивную сдачу экзамена для трудового патента с мигрантов брали 8,5 тыс. руб., а за вид на жительство — 10 тыс. руб. При этом экзамен принимался фиктивно: Гернер фальсифицировала видеофиксацию и показывала мигрантам на пальцах правильные ответы на тесты.

С января 2022 по ноябрь 2023 года благодаря этой схеме в ЯНАО были легализованы почти 200 иностранных граждан. Все они проходили по делу в качестве свидетелей.

Суд признал Хокимшоха Таварова виновным по пункту «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Ему назначено три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 400 тыс. руб. Его подельница Марина Гернер получила два года колонии. Организатор схемы Артур Яхьяев, сотрудник Государственного института русского языка им. Пушкина, приговорен к четырем годам лишения свободы.

Полина Бабинцева