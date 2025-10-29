Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ
На главную региона
Вход
Коммерсантъ FM
Закрыть меню
Меню сайта
Закрыть
Газета
Weekend
Автопилот
Радио
Подписка
Регионы
Экономика
Политика
Мир
Бизнес
Финансы
Потребительский рынок
Телекоммуникации
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
HyperТекст
Партнерские проекты
Review
Недвижимость
Инвестиции
Карьера
Технологии
Здоровье +
Сомелье
Ответственный бизнес
Деньги
Наука
Стиль
Энциклопедия красоты
Приложения
Конференции
Клуб
Академия
Юридический рейтинг
Банкротства
Картотека
Фотоагентство
Редакция
Реклама
Темы
Тенденции
Мультимедиа
Интервью
Справочники
Самое читаемое
Спецпроекты
E-mail рассылки
«Коммерсантъ» для Android
Скачать приложение
RuStore
AppGallery
Москва
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новороссийск
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Сочи
Ставрополь
Уфа
Челябинск
Ярославль
Предыдущая страница
$ 79,47
€ 92,24
¥ 11,22
IMOEX 2523,35
Валютный прогноз
СВО
Отношения РФ и США
Экономика РФ
Новое на Weekend
Военная служба
Санкции против России
Цены на бензин
Колесников о Путине
Кража из Лувра
США и Украина
Цены на золото
Генератор Медведева
Тесты «Ъ»
Эксклюзивы «Ъ»
Обзор новых законов
Команда Трампа
Книга об истории «Ъ»
Тенденции
Деньги
Стиль
Наука
Следующая страница
Ростов-на-Дону
29.10.2025, 21:22
Материал удален по решению редакции
Новости компаний
Все
15.10.2025
Сбер
На InRussia-2025 обсуждали цифровую трансформацию, частные инвестиции и экспорт для бизнеса
14.10.2025
Ростелеком
Пионеры цифровизации: «Ростелеком» приглашает представителей бизнеса на форум цифровых технологий в сфере гостеприимства
23.10.2025
Ростовская АЭС
Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище почти миллион мальков сазана и белого амура
24.10.2025
Ростелеком
Народная связь: «Ростелеком» развернул бесшовную сеть Wi-Fi на Центральном рынке Ростова