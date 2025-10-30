«Капитана Ушакова» готовят к поднятию

Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ) начал подготовительные работы по подъему из Невы буксира «Капитан Ушаков», затонувшего у причала Балтийского завода в ночь на 9 августа. Судоподъемом будет заниматься петербургская компания «Балтспецфлот», сообщили «Ъ-СПб» в ЯСЗ. Точная дата подъема буксира пока не называется, но, согласно распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург Александра Волкова, работы должны быть закончены не позднее 20 ноября.

Затонувший буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вечером 8 августа 2025 года «Капитан Ушаков», ошвартованный у причальной стенки Балтийского завода, накренился на правый борт. Вода начала заполнять помещение вспомогательных механизмов. В ночь на 9 августа судно частично затонуло. Никто из находившихся на месте не пострадал. Достроечные работы на буксире вел ЯСЗ, арендовавший у Балтийского завода причальное место.

По факту затопления судна петербургским следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). По информации «Ъ-СПб», предварительная причина затопления пока остается не установленной. Водолазное обследование видимых повреждений корпуса не выявило. В ЯСЗ отметили, что оценить ущерб смогут только по факту подъема судна и дефектации (выявление дефектов деталей). По данным СМИ, в 2014 году примерная стоимость строительства одного буксира проекта 23470 составляла 2,2 млрд рублей.

«Капитан Ушаков» — пятый морской буксир проекта 23470 в серии, строящейся для ВМФ России. Судно имеет категорию ледовых усилений Arc4 и предназначено для выполнения различных задач, включая буксировку и проводку судов, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах, а также снятие судов с мели. Буксир был заложен на ЯСЗ в 2017 году и спущен на воду в июне 2022 года. В ноябре 2023 года прибыл по внутренним водным путям для достройки на Балтийский завод в Петербург.

ЯСЗ строит буксиры по проекту (23470) АО «ЦКБ «Балтсудопроект» с 2014 года. Из семи судов серии на сегодня переданы заказчику три судна: «Сергей Балк» (входит в состав Черноморского флота), «Андрей Степанов» (Тихоокеанский флот) и «Капитан Найден» (Черноморский флот). Четвертый буксир «Капитан Сергеев» в 2022 году был направлен из Ярославля для достройки и испытаний в Севастополь, а после во Владивосток. Еще два буксира — «Контр-адмирал Пинчук» и «Владимир Ковалев» — находятся в стадии строительства.

Согласно промежуточной отчетности по МСФО, за первые два квартала 2025 года ПАО «ЯСЗ» получил убыток 274 тыс. рублей против 24,8 тыс. рублей за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток завода по итогам 2024 года составил 141,1 млн рублей, выручка — 4,3 млрд рублей.

Владимир Колодчук