Доля вузов в затратах на науку сократилась

Объем внутренних затрат российской вузовской науки на исследования и разработки по итогам 2024 года составил 194 млрд руб. (в действующих ценах), увеличившись на 8,4% по сравнению с 2023 годом, посчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. При этом доля вузовского сектора в общих внутренних затратах на науку сократилась до 10,3% с 10,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Такое значение показателя сопоставимо с данными по США (10,7%), Японии (11,1%) и Китаю (8,3%), однако заметно ниже средней величины по странам ОЭСР (15,8%) и ЕС-27 (21,6%). По абсолютной величине внутренних затрат на вузовскую науку ($6,7 млрд по паритету покупательной способности) РФ заняла в мире 16-е место. На первых пяти строчках расположились США ($102 млрд), Китай ($75,6 млрд), Германия ($31,7 млрд), Великобритания ($25,1 млрд) и Япония ($23,7 млрд).

В 2024 году сектор высшего образования РФ насчитывал 1082 крупные и средние организации (в том числе их филиалы), что составило более четверти (26%) общего числа организаций, занимающихся исследованиями и разработками. Большая часть (91,9%) сектора — это вузы. Без учета филиалов в РФ 624 вуза занимались наукой, это 86,2% от их общего количества (включая частные заведения).

Основным источником финансирования, как и в науке в целом, были средства государства — в 2024 году на их долю пришлось 59,4%, или почти 115,3 млрд руб. расходов на вузовскую науку. В частности, деньги федерального бюджета составили 51,3%, или 99,6 млрд руб., региональных и местных бюджетов — 3,6%, или 7 млрд руб. Свыше четверти затрат (27,4%), или 53,2 млрд руб., инвестировал в науку бизнес. 12,2%, или 23,8 млрд руб., составили средства самих организаций высшего образования. На долю частных некоммерческих организаций и иностранных источников суммарно пришлось менее 1% всех затрат, или 1,7 млрд руб.

Преимущественно вузы занимаются прикладными исследованиями — в 2024 году на эти работы было направлено более половины (55,1%) всех затрат на исследования в этом секторе. Около трети средств (32,9%) предназначалось на фундаментальные исследования и восьмая часть (12,1%) — на разработки. Таким образом, на долю вузовского сектора (как исполнителя исследований и разработок) пришлось 29,1% общего объема затрат на прикладные исследования в РФ, пятая часть (21,8%) затрат на фундаментальные исследования и всего лишь 2% затрат на разработки.

Венера Петрова