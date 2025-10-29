Представление продолжается

Пермский краевой суд удовлетворил представление прокуратуры региона, которая добивается досрочного прекращения полномочий главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. По мнению административного истца, господин Быкариз должен быть уволен в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства. Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, но апелляция это решение отменила, приняв новый судебный акт. Источники утверждают, что теперь решение об отставке Игоря Быкариза для исполнения решения суда должна принять Краснокамская гордума, которая контролируется главой. В администрации округа намерены обжаловать судебный акт в кассации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Краевая прокуратура смогла одержать победу в принципиальном судебном споре, в рамках которого надзорный орган требует досрочного прекращения полномочий главы Краснокамского городского округа Игоря Быкариза. Конфликт между местной администрацией и прокуратурой развивается уже несколько лет. В прошлом году по итогам проведенной проверки прокурор Краснокамска внес представление городской думе с требованием досрочно удалить господина Быкариза в отставку, но депутаты проголосовали против его удовлетворения.

В декабре прошлого года Краснокамский городской прокурор обратился в суд с административным иском, ответчиками по которому были признаны местный представительный орган и глава округа. Прокурор требовал признать незаконным решение гордумы, отказавшейся отправлять Игоря Быкариза в отставку в связи с утратой доверия. Свои требования он мотивировал тем, что глава района допустил нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, проявил бездействие, не уволив двух своих подчиненных, а также не сообщил, что аффилированное с ним ООО получило в мэрии разрешение на строительство. В удовлетворении требований надзорного органа Краснокамский городской суд отказал. В первых двух случаях первая инстанция посчитала, что господин Быкариз не мог предотвратить нарушения законодательства. В третьем прокуратура не доказала связь компании с главой, а также его влияние на принятие решения. При этом позицию местных властей в процессе поддерживала и администрация главы региона.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда прокуратура требует отправить в отставку краевых чиновников и глав территорий Прикамья в связи с утратой доверия. Так, с соответствующим иском прокурор обращался в Кунгурский городской суд, требуя от думы отправить в отставку главу округа Вадима Лысанова. По мнению надзорного органа, господин Лысанов не принял мер по урегулированию конфликта интересов, не уволив своего зама, которая нарушала антикоррупционное законодательство. В итоге глава ушел в отставку по собственному желанию. Первая и апелляционная инстанции в удовлетворении требований отказали, а кассация на днях вернула представление на новое рассмотрение в Пермский краевой суд.

Похожая ситуация складывалась с главой Кочевского округа Александром Юркиным, которого прокуратура требовала отправить в отставку в связи с утратой доверия. Отказ думы в удовлетворении соответствующего представления надзорный орган оспаривал в суде. По мнению истца, господин Юркин знал о конфликте интересов в действиях своего первого зама, которая курировала муниципальные контракты, заключенные с ее родственником. Тем не менее глава округа проявил бездействие, не уволив подчиненную. В итоге в требованиях прокуратуры было отказано первой, апелляционной и кассационной инстанциями. В июле Александр Юркин стал обвиняемым по уголовному делу о превышении полномочий и отправлен под домашний арест. О результатах расследования дела не сообщалось.

Источник, знакомый с политической ситуацией в Краснокамске, полагает, что решение о прекращении полномочий Игоря Быкариза теперь должна принимать городская дума. При этом он утверждает, что подавляющее большинство депутатов настроены дружественно к господину Быкаризу. «Скорее всего, думе придется принять решение о прекращении полномочий, поскольку вряд ли кто-то хочет нести ответственность за неисполнение решения суда,— размышляет собеседник.— С другой стороны, дума может попытаться принять решение о самороспуске, но такой вариант маловероятен».

В администрации Краснокамского округа пояснили, что планируют обжаловать решение апелляционной инстанции в кассации. «Позиция будет сформирована после ознакомления с мотивированным определением»,— отметили в мэрии.

Председатель думы Краснокамска Дмитрий Чеплыгин говорит, что пока не видел определения апелляции и поэтому не понимает, как должен исполняться судебный акт. «Если отставка главы произойдет, то это будет тяжелым ударом для города и его жителей. Нового руководителя такого уровня подобрать будет сложно»,— убежден господин Чеплыгин.

Дмитрий Астахов