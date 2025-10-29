ВВП России за девять месяцев вырос на 1%

Рост ВВП России в период с января по сентябрь составил 1% в годовом выражении, сообщило Минэкономики. В третьем квартале рост замедлился до 0,6% год к году с 1,1% во втором квартале и 1,4% в первом квартале.

Согласно отчету Минэкономики (.pdf), с начала года по 27 сентября инфляция составила 5,11%, год к году — 8,13%.

За девять месяцев сектор строительства вырос на 3,1%, сельского хозяйства — на 2%, промышленного производства — на 0,7%. Экономическая активность в сфере оптовой торговли сократилась на 3%.

В сентябре Минэкономики понизило прогноз роста ВВП по итогам 2025 года с 2,5% до 1%. Банк России ожидает, что российская экономика вырастет на 0,5-1%.