Волгоградская прокуратура добилась штрафа в 3 млрд для «Бургеоком» за коррупцию

Прокуратура Волгограда оштрафовала ООО «Бургеоком» на 3 млрд руб. за коррупцию. В декабре 2022 года директор компании и его зам через посредника передали взятку в 45 млн руб. Деньги предназначались сотруднику Федеральной налоговой службы для уменьшения налоговых доначислений и отмены решений налогового органа.

Прокурор Волгограда возбудил дело об административном правонарушении. Мировой судья Москвы признал ООО «Бургеоком» виновным и назначил штраф в 3 млрд руб. Для обеспечения исполнения наказания прокуратура арестовала 30 транспортных средств компании.

Уголовное дело против директора и его заместителя по даче взятки находится в суде. Налоговый сотрудник не привлекался к ответственности, так как отказался от взятки и сообщил о предложении в правоохранительные органы.

Никита Маркелов