В Ярославской области стало меньше нарушений на объектах ЖКХ

В Ярославской области в этом году снизилось количество технологических нарушений на объектах ЖКХ и энергетики при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам встречи губернатора Михаила Евраева с руководителем Центрального управления Ростехнадзора Евгением Тюменцевым.

Михаил Евраев и Евгений Тюменцев (справа)

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев и Евгений Тюменцев (справа)

Фото: Правительство Ярославской области

Стороны обсудили подготовку к отопительному сезону. Михаил Евраев сообщил, что все 590 котельных региона переведены на зимний режим, а диспетчерские службы постоянно следят за их работой.

«Проверено почти 2 тыс. км тепловых сетей и около 4 тыс. км водопроводных коммуникаций. Для оперативного реагирования на возможные аварии создан резерв ремонтных бригад, спецтехники, оборудования и материалов»,— сказал Михаил Евраев.

Все 19 округов Ярославской области подали документы для получения паспортов готовности к отопительному сезону. Евгений Тюменцев отметил, что ответственность за получение паспортов готовности лежит на муниципальных образованиях.

Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков сообщил, что в регионе под особым контролем находятся схемы теплоснабжения, бесхозяйные сети и планы ликвидации аварий. Для поддержки округов, где требуется дополнительная помощь, проводится усиленная работа.

Антон Голицын