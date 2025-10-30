Садовая техника сложила запасы

На рынке складской недвижимости заключена крупная сделка. Продавец садовой электротехники Greenworks выкупил 40 тыс. кв. м в логопарке «NK Park Домодедово» в Подмосковье. Стоимость площадей могла превысить 3 млрд руб. Новый склад потребовался компании в связи с ростом бизнеса, но на первом этапе избытки площадей могут сдаваться в аренду.

ООО «Гринворкстулс» (работает под брендом Greenworks) выкупило 40 тыс. кв. м складских площадей в логопарке «NK Park Домодедово» на Симферопольском шоссе, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В Greenworks не ответили на запрос “Ъ”. В выступающей девелопером проекта NK Group отказались от комментариев. Директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов считает, что склад мог обойтись Greenworks в 2,9–3 млрд руб. Оценка партнера NF Group Константина Фомиченко — 3–3,5 млрд руб.

NK Group работает на рынке с начала 2000-х, специализируясь на складской недвижимости. Согласно СПАРК, 91% в юридическом лице компании ООО УК «А класс капитал» принадлежит Татьяне Семесь, а 9% — Евгению Скаридову. В портфеле девелопера 47 индустриальных парков. Ежегодный объем строительства — 1,5 млн кв. м. Площадь «NK Park Домодедово» 2,9 млн кв. м, он располагается в 17 км от МКАД.

ООО «Гринворкстулс», согласно СПАРК, контролируется Greenworks Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Компания занимается дистрибуцией аккумуляторной садовой техники и электроинструментов под одноименным брендом. Ее продукция представлена более чем в 1 тыс. розничных магазинов. Выручка «Гринворкстулс» за 2024 год прибавила 70% год к году, до 7,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 1,2 млрд руб.

Алексей Слепов предполагает, что дополнительные складские площади потребовались компании с расширением товарных запасов. Существующие мощности перестали соответствовать объемам продаж, считает господин Фомиченко. Директор департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков говорит, что сейчас Greenworks арендует около 10 тыс. кв. м в складском комплексе в подмосковном Томилино.

Константин Фомиченко называет покупку 40 тыс. кв. м в «NK Park Домодедово» крупной сделкой. У большинства компаний похожего профиля в России нет объектов такого объема в собственности, что подчеркивает намерения Greenwork закрепиться на рынке, рассуждает он. Директор складской недвижимости Invest7 Александр Перфильев считает, что садовая электротехника сейчас пользуется стабильным спросом на маркетплейсах. Это обеспечивает рост бизнеса компании.

Решение именно выкупить, а не арендовать склад продиктовано желанием минимизировать зависимость от волатильности ставок, считает Александр Перфильев. В предыдущие два года стоимость площадей активно росла, но сейчас тренд резко развернулся. Игорь Кротенков считает, что к концу четвертого квартала аренда склада в Москве и Подмосковье будет стоить в среднем 10,5 тыс. руб. за кв. м в год. Год к году значение сократилось на 16%.

Господин Перфильев отмечает, что, заняв сразу большой объем площадей, компания может включать их в оборот поэтапно. Поиск просторного склада впоследствии, по мере расширения бизнеса, может быть более сложной задачей, считает он. Алексей Слепов не исключает, что часть избыточных площадей при необходимости будет сдаваться в аренду.

Спрос на склады снижается после периода активного роста. По прогнозу Игоря Кротенкова, объем сделок на рынке в Москве и Подмосковье по итогам 2025 года составит 2,5 млн кв. м, потеряв 17% год к году. Это приведет к росту вакантности на 2,2 процентного пункта, до 2,9%. Уже в 2026 году показатель может достигнуть 3%, считает господин Фомиченко.

