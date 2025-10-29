Пробурили до приговора

В столице завершилось рассмотрение уголовного дела, главным фигурантом которого являлся экс-замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг. Он вместе с двумя подельниками обвинялся в хищении 12,6 млн руб., выделенных на работы, связанные с бурением скважин. Однако сам господин Горринг приговор так и не услышал, отправившись недавно в зону СВО, зато другие фигуранты получили сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На оглашение приговора 29 октября в Черемушкинский суд Москвы бывшие руководитель Евразийского союза экспертов по недропользованию 71-летний Александр Писарницкий и директор ООО «Клауднет» 59-летний Олег Чигринов прибыли в сопровождении родных и близких. Основной же подсудимый — экс-замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг на заседание не пришел. Как пояснили адвокаты, он в свое время подал обращение в Минобороны, заключил с военным ведомством контракт и недавно убыл в зону СВО. Соответственно, материалы в отношении него были выделены в отдельное производство, его уголовное преследование приостановлено.

Всех троих СКР обвинял в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господина Писарницкого — еще и в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Фабула уголовного дела связана с контрактом на проведение работ, который в 2017 году получило ООО «Клауднет».

По материалам дела, Руслан Горринг, занимавший в то время должность замдиректора госхолдинга, заключил с фирмой договор на «супервайзерское сопровождение бурения двух параметрических скважин».

Впоследствии выяснилось, что ООО победило в конкурсе благодаря тому, что было аффилировано с господином Писарницким через его родного брата — гражданина Израиля, являвшегося заодно и владельцем ООО «Клауднет». А оговоренные контрактом работы были выполнены с нарушениями. Ущерб по делу составил 12,6 млн руб.

В итоге судья Ирина Кузан признала обоих подсудимых виновными. Господин Писарницкий за мошенничество получил пять с половиной лет колонии. За несообщение о наличии израильского паспорта ему назначили 150 тыс. руб. штрафа, но в связи с истечением срока давности от его уплаты подсудимый был освобожден.

Господин Чигринов приговорен к трем годам колонии общего режима. Обоим были назначены штрафы — 300 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. В качестве дополнительного наказания фигурантам запрещено после отбытия наказания в течение двух лет занимать должности на госслужбе. Также был удовлетворен иск «Росгеологии» к осужденным на 12,6 млн руб.

После оглашения приговора осужденных взяли под стражу. Родственники передали им сумки с заранее приготовленными вещами.

Отметим, что Руслан Горринг получил в свое время скандальную известность в связи с его первым уголовным делом. В декабре 2019 года 235-й гарнизонный военный суд приговорил его к трем с половиной годам колонии за мошенничество, совершенное в 2011 году.

В те времена господин Горринг носил свою первую фамилию Ганижев, служил в вооруженных силах в звании майора и был доверенным лицом главы совета депутатов Ленинского района Подмосковья Александра Газейкина. Последний, по материалам уголовного дела, потребовал от местного предпринимателя уплаты 5,2 млн руб. за оказание «общего покровительства в бизнесе». Бизнесмен сообщил о вымогательстве правоохранителям. Те сначала задержали посредника, которым оказался Ганижев.

Майор сразу признал вину, дал показания, был отпущен под подписку о невыезде, после чего скрылся и был объявлен в розыск. Находясь в бегах, он не только сменил фамилию и стал Горрингом (так же поступили и его близкие родственники), но и сумел устроиться на работу в «Росгеологию», где занял должность заместителя руководителя. Вычислили его случайно: поводом для увольнения и последующей проверки господина Горринга стал размещенный в сети видеоролик, в котором он нецензурно выражался, рассказывая о своих любовных похождениях в родном ведомстве. 7 марта 2019 года Руслан Горринг был задержан в аэропорту Внуково.

Алексей Соковнин