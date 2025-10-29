Экс-депутат заксобрания Прикамья задержан по делу о призывах к терроризму

В Перми в порядке ст. 91 УПК задержан общественник, бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев. Как рассказал «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией источники, ему инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета). По одной из версий, задержание проводили сотрудники ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Ранее господин Окунев несколько раз привлекался к административной ответственности за размещение различной информации в соцсетях. Ожидается, что 30 октября Ленинский райсуд может рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения.