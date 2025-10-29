Суд утратил доверие

Президиум отменил решение Верховного суда РФ по делу о лишении мандата депутата горсобрания Миасса Анастасии Захаровой в связи с утратой доверия. В июле кассационная инстанция признала ее невиновной в нарушении антикоррупционного законодательства и решила, что нижестоящие суды несправедливо освободили депутата от полномочий. Госпожа Захарова голосовала за присвоение звания почетного гражданина Миасса отцу своего гражданского мужа. Президиум решил, что семейные отношения, действительно, создают конфликт интересов. По мнению юристов, разбирательство повлияет на правоприменительную практику в России: суды будут более однозначно рассматривать дела, связанные с нарушением депутатами антикоррупционного законодательства.



Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова рассмотрел надзорное представление на решение, которое было вынесено в июле, по делу о досрочном прекращении полномочий депутата миасского горсобрания Анастасии Захаровой. Тогда ВС РФ отменил постановления нижестоящих инстанций о лишении ее мандата за поддержку кандидатуры промышленника Владимира Субачева на голосовании о присвоении звания почетного гражданина Миасса. Это решение признано ошибочным.

«Президиум Верховного Суда Российской Федерации решил, что оспариваемое кассационное определение нарушает публичные интересы в сфере противодействия коррупции и отменил его, оставив в силе решения нижестоящих судов о досрочном прекращении полномочий Захаровой на основании признания факта конфликта интересов»,— сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Полномочия депутата Анастасии Захаровой прекратили в мае 2024 года по решению Миасского городского суда. Иск подала прокуратура из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Поводом стало голосование за присвоение статуса почетного гражданина Миасса главному конструктору завода «Спец­Агрегат» Владимиру Субачеву. Госпожа Захарова не уведомила комиссию собрания о конфликте интересов. Как установило надзорное ведомство, она является гражданской женой его сына Евгения Субачева, депутата заксобрания Челябинской области. Тогда также были выявлены нарушения со стороны депутатов Юрия Ефименко и Ивана Шматкова, которые голосовали за присвоение статуса почетных граждан работникам своих предприятий. Прокуратура выступала за лишение мандатов всех троих, но горсобрание отклонило это предложение. После отказа прокуратура обратилась в суд, который принял решение лишить мандата только Анастасию Захарову.

Анастасия Захарова была депутатом Миасского горсобрания с 25 сентября 2020 года. Она избиралась по округу №11. Во время исполнения полномочий работала директором по персоналу ООО «СпецАгрегат». Сообщила о сдаче мандата 11 сентября 2024 года после вступления в силу решения миасского городского суда.

Две инстанции подтвердили правильность решения Миасского городского суда о необходимости лишить Анастасию Захарову мандата из-за конфликта интересов. 16 сентября 2024 года апелляционную жалобу отклонил Челябинский областной суд. 3 декабря 2024 года Седьмой кассационный суд тоже встал на сторону прокуратуры.

30 июля ВС РФ, рассмотрев жалобу, признал ее обоснованной. Судья пришел к выводу о том, что в нижестоящих инстанциях допустили ошибки. Во-первых, не учли, что Анастасия Захарова не была инициатором присвоения Владимиру Суба­чеву звания почетного гражданина (хоть и доказано, что она готовила документы для представления его кандидатуры для голосования). Во-вторых, нет сведений, что ее мнение при тайном голосовании было решающим. В-третьих, главный конструктор «СпецАгрегата», по мнению суда, достоин почетного звания.

«Участие Анастасии Захаровой в сессии собрания депутатов и голосование по вопросу присвоения почетного звания не влияло и не могло повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ею долж­ностных обязанностей»,— говорится в решении ВС РФ.

Президиум Верховного суда РФ, вновь изучив материалы, решил, что Анастасия Захарова все-таки нарушила антикоррупционное законодательства, и ее справедливо лишили мандата.

«Закон обязывает лицо, занимающее выборную должность, вынести на обсуждение вопрос о наличии конфликта интересов. Из выводов президиума Верховного Суда России следует, что конфликт интересов в антикоррупционном смысле не требует доказательства прямой выгоды — достаточно наличия личной заинтересованности и участия в принятии решений. Своим постановлением высшая судебная инстанция уточнила критерии применения специальной меры ответственности — утраты доверия — как конституционно-правовой санкции»,— прокомментировали решение в пресс-службе ВС РФ.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, решение президиума ВС РФ по делу о лишении мандата миасского депутата может повлиять на правоприменительную практику в стране.

«Нарушения антикоррупционного законодательства здесь налицо, так как депутат не исполнила прямые обязанности по урегулированию конфликта интересов. Решение, подтвердившее правомерность досрочного прекращения полномочий, окажет существенное влияние на правоприменительную практику. Оно сигнализирует о недопустимости формального подхода к соблюдению антикоррупционных стандартов и укрепляет позицию, что утрата доверия является веским основанием для строгой ответственности выборных лиц, включая их увольнение. Суды будут руководствоваться этим прецедентом, требуя от депутатов безусловного выполнения установленных требований»,— прокомментировал юрист.

Василий Агафонов