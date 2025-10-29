Компания Toyota провела переговоры с российскими дилерами

Японская корпорация Toyota провела переговоры с российскими дилерами. Компания сообщила, что пока не планирует импортировать новые автомобили в Россию.

«Toyota регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus»,— написано в сообщении российского представителя компании (цитата по Autonews).

Компания Toyota покинула российский рынок после начала военной операции на Украине в 2022 году. Автомобили японской марки продолжают завозить в страну сами дилеры. В сентябре 2025 года, по данным «Автостата», россияне купили более 3 тыс. автомобилей Toyota.