Астраханский Фонд развития промышленности профинансировал 4 завода на 90 млн

Астраханские промышленные предприятия получат господдержку на 90 млн руб. для запуска новых производств и пополнения оборотных средств. Экспертный совет Фонда развития промышленности региона одобрил льготные займы четырем компаниям.

ООО «Инженерные конструкции» получит более 20 млн руб. для выпуска прицепов. ООО «Сармат Юг» начнет производство котельного оборудования. АО «Технология магнитных материалов» проведет технологическое перевооружение своего производства. ООО «ПКФ «Астраханские консервы» получит 10 млн руб. на сырье и материалы. Директор Фонда Ирина Кожеурова отметила, что при рассмотрении заявок учитывались финансово-экономическая устойчивость проектов, юридическая состоятельность заявителей и перспективность продукции.

Учредителем Фонда является Астраханская область, а его деятельность курируется региональным министерством промышленности, торговли и энергетики. С 2019 года Фонд поддержал 55 проектов на сумму свыше 917 млн руб., что должно создать более 500 рабочих мест до 2029 года.

Нина Шевченко