США сняли санкции с лидера боснийских сербов Додика и его семьи

США исключили из санкционного списка президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика и связанных с ним лиц. Это следует из пресс-релиза, размещенного на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Из списка также исключены боснийские средства массовой информации.

Милорад Додик

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Милорад Додик

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами исключен: Додик Милорад, Республика Сербская Босния и Герцеговина, дата рождения 12 марта 1959 года»,— говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.

Помимо самого Милорада Додика, из списка были исключены его дети Горица и Игорь, представители руководства боснийских сербов и связанные с лидером боснийских сербов юрлица, включая телеканал ATV. В частности, санкции сняты с представителя боснийских сербов в президиуме БиГ Жельки Цвиянович и председателя скупщины (парламента) Республики Сербской Ненада Стевандича.

США ввели санкции в отношении Милорада Додика в 2017 году. Его обвинили в коррупции, дестабилизации Боснии и Герцеговины (БиГ) и подрыве Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец почти четырехлетней кровопролитной войне. Помимо господина Додика в американский черный список попали еще несколько близких ему политиков из руководства боснийских сербов, а также Альтернативное телевидение Баня-Луки (ATV), которое, как говорилось в пояснении Минфина США, находилось в собственности семьи Милорада Додика и под его контролем.

Анастасия Домбицкая