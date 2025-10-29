Adidas оценил убытки из-за тарифов Трампа в 120 млн евро

Немецкая компания по производству спортивной одежды Adidas ожидает сокращение опциональной прибыли в €120 млн ($140 млн) из-за тарифной кампании президента США Дональда Трампа. По прогнозам производителя, наибольшие потери придутся на четвертый квартал 2025 года.

Агентство Reuters пишет, что ранее Adidas оценивал потери от американских тарифов в €200 млн. Компания постаралась частично компенсировать влияние пошлин за счет повышения цен и изменений в цепочке поставок.

«Мы не знаем, каковы косвенные последствия введения пошлин. Мы не знаем, как отреагируют потребители в США, когда эти более высокие цены вступят в силу», — сообщил генеральный директор Adidas Бьорн Гульден в ходе телефонного разговора с аналитиками.

В отчете Adidas за 2024 год указано, что более 90 % продукции произведено в Азии, а на Северную Америку пришлось более 20% продаж компании. В октябрьском пресс-релизе Adidas повысила прогноз основной прибыли на 2025 год до €2 млрд, по сравнению с предыдущим диапазоном в €1,7–1,8 млрд.