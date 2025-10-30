Московские строители требуют от крупного орловского «Строймонтажпроекта» 21 млн

Московское ООО «Монтажстрой» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к местному ООО «Строймонтажпроект». Размер требований составляет 21,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству, детали спора неизвестны. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Строймонтажпроект» зарегистрировано в Орле в мае 2015 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Николай Зиновьев, ему принадлежат 12,5% долей компании. 87,5% долей владеет хабаровское ООО «Управляющая компания Бамстроймеханизация», которое в свою очередь контролируется московским АО «ГК Нацпроектстрой» (учредители не раскрываются). «Строймонтажпроект» завершил прошлый год с выручкой 3,4 млрд руб. и прибылью 179 млн руб. ООО «Монтажстрой» зарегистрировано в Москве в мае 2021 года для производства электромонтажных работ. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Гендиректор — Александр Реппо, он же единственный учредитель. В 2024 году компания получила выручку 72 млн руб. и прибыль 618 тыс. руб.

Кабира Гасанова