Компания из Дагестана возместит многомиллионный вред почвам в Астрахани

Арбитражный суд Дагестана поддержал требования Росприроднадзора к компании «МТК ПЛЮС» о возмещении ущерба в размере 4,3 млн руб. Вред был нанесен почве и водному объекту в результате работ по резке судна «Дагестан» на 6-м проезде Мостостроителей в Трусовском районе Астрахани.

В июле 2023 года служба капитана морского порта зафиксировала захламление почвы и работы по резке судна. При обследовании специалисты лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Астраханской области обнаружили газовое оборудование и складирование металлических конструкций. Пробы показали загрязнение земельного участка и реки Волга на площади 985,2 кв.м.

Сумма ущерба почве составила 3,4 млн руб., а водному объекту — 884 тыс. руб. Власти пытались взыскать ущерб в добровольном порядке, но компания проигнорировала требования, что вынудило Росприроднадзор обратиться в суд в апреле этого года. В октябре суд взыскал с «МТК ПЛЮС» сумму за вред почвам.

ООО «МТК ПЛЮС» зарегистрировано в 2002 году в с. Хиндах республики Дагестан. Компания работает в сфере оптовой торговли вычислительной и офисной техникой. Генеральным директором с марта 2025 года является Зарема Абдулаева. Единственный учредитель — Муса Исаев. Сведения о финансах юрлица отсутствуют. Предприятие участвовало в 16 арбитражных делах на сумму 6,3 млрд руб. Сейчас рассматриваются три спора.

