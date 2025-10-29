В рыбинском драмтеатре сменился директор

Директором Рыбинского Драматического театра стал Сергей Дуров. Об этом сообщается в соцсетях театра.

В марте 2025 года глава города Дмитрий Рудаков представил Сергея Дурова как художественного руководителя ДК «Авиатор». Господин Дуров является представителем цирковой и театральной династии Дуровых. Сам Сергей Дуров был организатором многих гастролей звезд российской эстрады.

Нового директора уже представили работникам театра. Елена Лебедева, которая последний год руководила театром в статусе и.о., вернулась на прежнюю должность — заместитель руководителя по общим вопросам.

Основателем династии является Анатолий Дуров — русский клоун и дрессировщик, родившийся в 1864 году. Всю свою жизнь он посвятил цирку, умер во время гастролей. Сергей Дуров — праправнук Анатолия Дурова. Его дядя, Борис Дуров, — советский кинорежиссер, снявший картину «Вертикаль» с Владимиром Высоцким.

Алла Чижова