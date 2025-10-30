«Будущее — за экосистемами взаимодополняющих и совместимых технологий»

Создание бесшовных цифровых экосистем с последующим переходом к системам управления самим объектом может стать главным трендом в развитии технологий информационного моделирования (ТИМ) на ближайшие пять-семь лет. Такая концепция, уже реализуемая российскими компаниями, требует фундаментальной перестройки подходов к разработке и управлению процессами, считает заместитель гендиректора по научной деятельности АО «СиСофт Девелопмент», глава комитета по информационному моделированию АРПП «Отечественный софт» Михаил Бочаров. О том, какая технологическая парадигма придет на смену разрозненным решениям и как преодолеть «системное сопротивление» устаревшим стандартам, читайте в интервью Guide.

GUIDE: Будет ли меняться ваша продуктово-технологическая стратегия в следующем году? Какие ниши вы считаете наиболее перспективными для компании?

МИХАИЛ БОЧАРОВ: Наша стратегия фундаментально связана с развитием технологий информационного моделирования (ТИМ) — именно во множественном числе, как это определено в поручении президента РФ № 1235 от 19 июля 2018 года. Важно понимать, что современные ТИМ — не просто формирование и ведение информационной модели, но и будущая система управления процессами на протяжении всего жизненного цикла объекта капитального строительства. Именно в этом направлении происходит развитие отрасли, хотя и с определенными сложностями.

Мы видим значительный потенциал в развитии бесшовных технологий, которые обеспечивают сквозную интеграцию данных. В отличие от западных решений, где зачастую используются устаревшие подходы к обмену информацией, наш подход предполагает создание единой цифровой среды с обеспечением машинопонимаемости данных без необходимости использования промежуточных форматов и конвертеров, что мешает автоматизации.

G: Вы упомянули о сложностях развития. Что именно мешает более динамичному внедрению этих перспективных технологий?

М. Б.: Основная проблема носит системный характер. Во-первых, существует значительное сопротивление со стороны части профессионального сообщества, которое продолжает ориентироваться на устаревшие западные стандарты и даже продвигать их в и так хаотичное нормативное поле. Во-вторых, нормативная база развивается крайне неравномерно. Мы наблюдаем «мусорное» нормотворчество, причем некоторые нормативные акты фактически противоречат поручениям президента и стратегическим целям развития отечественного ПО. Это вообще нонсенс, когда разработчик вписывает в свой чудо-стандарт норму, прямо противоположную документу с подписью президента, а Росстандарт все пропускает.

Отдельно стоит отметить недостаточную эффективность работы технических комитетов при Росстандарте. Их деятельность не всегда соответствует темпам технологического развития и потребностям рынка. Иногда полная рассогласованность действий, а иногда и тиражирование ошибок — свидетельство системного кризиса. Причем это создает дополнительные барьеры для внедрения передовых разработок.

G: В контексте амбициозных планов развития закономерно возникает вопрос о финансировании. Рассматриваете ли вы возможность привлечения внешних инвестиций?

М. Б.: В текущих условиях мы не видим стратегической необходимости в привлечении внешнего капитала. АО «СиСофт Девелопмент» (входит в ГК «СиСофт») демонстрирует устойчивую финансовую модель, основанную на собственных доходах от реализации продуктов и услуг. У нас уже создан значительный задел в виде перспективных разработок, которые находятся на разных стадиях готовности и ожидают своего выхода на рынок.

Важно отметить, что независимость от внешнего финансирования предоставляет нам значительную свободу в принятии стратегических решений. Мы можем фокусироваться на долгосрочных целях развития, не ориентируясь на сиюминутные ожидания инвесторов. Это особенно ценно в условиях высокой волатильности рынка.

G: Насколько остра проблема дефицита квалифицированных специалистов в вашей области и как меняются требования к их компетенциям?

М. Б.: За последние годы мы наблюдаем позитивную трансформацию на рынке труда. Если ранее доминировал подход, при котором IT-специалисты пытались диктовать свои условия отраслевым профессионалам, то сегодня мы видим формирование новой парадигмы. Ключевым фактором успеха становится эффективный симбиоз знаний: глубокое понимание IT должно сочетаться с серьезной отраслевой экспертизой.

В нашей компании мы целенаправленно формируем междисциплинарные команды, где специалисты с опытом работы в строительстве, проектировании и эксплуатации тесно взаимодействуют с IT-разработчиками. Такой подход позволяет создавать продукты, которые не просто передовые с точки зрения технологий, но и реально решают практические задачи заказчиков.

Унификация запросов рынка позволяет нам минимизировать затраты на кастомизацию, при этом сохраняя высокую эффективность решений. Наш опыт показывает, что именно междисциплинарный подход предоставляет наиболее значимые конкурентные преимущества.

G: В условиях текущей геополитической ситуации многие компании рассматривают возможность выхода на новые рынки. Актуальна ли эта тема для «СиСофт Девелопмента» и какие регионы представляют наибольший интерес?

М. Б.: Международная экспансия, безусловно, является частью нашей долгосрочной стратегии. Мы можем предлагать международному рынку новые подходы и технологии. Исторически сложилось так, что на международной арене доминирует концепция BIM, которая во многом является методологически ограниченной и устаревшей. Наши ТИМ дают возможность для потребителя использовать реальную бесшовную интероперабельность при управлении данными, что высоко оценено потребителями.

Так получилось, что после ухода западных вендоров в 2022 году у российских разработчиков появилась уникальная возможность для широкого развития собственных, более совершенных решений, которые в годы доминирования западных BIM-лидеров развивались практически подпольно. Наш подход уже сегодня демонстрирует значительные преимущества. Например, на недавней выставке в Минске мы показывали, как наша система позволяет генерировать полный комплект рабочей документации из 3D-модели в автоматическом режиме за 1,5–2 минуты. Для сравнения, западные аналоги требуют для решения аналогичных задач привлечения сложных надстроек и дополнительных модулей.

G: С какими основными сложностями может столкнуться российское ПО при выходе на международную арену?

М. Б.: Ключевая сложность — попытка конкурировать по чужим правилам. Если мы будем просто пытаться заменить западные продукты в существующей экосистеме, это будет стратегически проигрышный путь. Наше преимущество — в предложении принципиально нового подхода к организации рабочего процесса.

Мы видим значительный потенциал в странах с так называемой антиамериканской внешней политикой, а также в государствах с вертикально интегрированными экономическими системами. Особый интерес представляют Китай, Вьетнам, страны Центральной Азии — там наши подходы к управлению данными и процессами оказываются значительно более органичными и эффективными, чем западные аналоги.

G: Какая поддержка со стороны государства могла бы наиболее эффективно способствовать развитию отечественного ПО в вашем сегменте?

М. Б.: Мы выделяем три критически важных направления государственной поддержки. Первое и наиболее значимое — это приведение нормативной базы в соответствие с национальными интересами. Существующие нормативы фактически блокируют развитие отечественных технологий, поскольку написаны под конкретные западные продукты.

Второе направление — обеспечение стабильности условий ведения бизнеса. Планируемое введение НДС для IT-сектора может оказать крайне негативное влияние на отрасль. Для компаний, где основными статьями расходов являются фонд оплаты труда и инфраструктурные затраты, такое налоговое бремя может оказаться непосильным. Мы так и не услышали четкой позиции государства в отношении пиратского ПО и не увидели конкретных мер, направленных на его пресечение. С бесплатным пиратским софтом априори сложно конкурировать.

Третье — целевая поддержка потребителей отечественного ПО, особенно в бюджетном секторе. Нам не нужны прямые субсидии: необходимо создать условия, при которых госзаказчики будут мотивированы к переходу на российские решения.

G: Как эволюционируют запросы ваших заказчиков в условиях импортозамещения?

М. Б.: Мы наблюдаем сложную, но позитивную динамику. Значительная часть проектных институтов до сих пор использует нелицензионные западные продукты, надеясь на возвращение прежних условий. Этому способствуют постоянные переносы сроков обязательного импортозамещения, которые подрывают уверенность рынка.

Однако постепенно заказчики начинают осознавать, что переход на российское ПО — лишь вопрос времени, а современные отечественные решения значительно превосходят свои же аналоги двух-трехлетней давности. Налаживается конструктивный диалог, чему способствует активная разъяснительная работа отраслевых ассоциаций, таких как АРПП «Отечественный софт».

G: Какие компоненты программного стека представляются наиболее уязвимыми с точки зрения импортозамещения и требуют первоочередного внимания?

М. Б.: Основная проблема носит концептуальный, а не технический характер. Пока Минцифры в своих реестрах продолжает использовать терминологию BIM и CAD, это создает фундаментальное противоречие поручениям президента и постановлениям правительства и вводит отрасль в заблуждение. Для начала нужно набраться смелости и убрать бесформенный BIM и научиться выделять ТИМ-формирование и ведение ИМ. Затем уже необходима консолидация систем управления — от PLM до ERP — под единым концептуальным определением «технологий информационного моделирования для управления процессами». Только такой подход позволит выстроить действительно бесшовную интероперабельность и добиться машинопонимаемости данных на всех уровнях.

Сейчас мы наблюдаем ярко выраженную межведомственную разобщенность: Минстрой, Минпромторг и Минцифры действуют без должной координации. Поручение президента от 2018 года до сих пор не выполнено, и именно на Минцифры лежит ключевая ответственность за эту ситуацию.

G: Как изменились ваши операционные процессы (управление проектами, контроль качества, техническая поддержка) в условиях активного роста и расширения продуктовой линейки?

М. Б.: Мы сознательно избегаем зависимости от бюджетного финансирования и внешних инвестиций, что дает нам значительную свободу в принятии решений. Наша R&D-стратегия строится на двух принципах. С одной стороны, мы активно реагируем на запросы рынка, создавая продукты, которые решают конкретные болевые точки заказчиков. С другой, как признанный лидер в области ТИМ мы берем на себя функцию формирования рынка, предлагая решения, о необходимости которых заказчики могли еще не догадываться.

Так, например, «СиСофт Девелопмент» разработал и предложил систему классификации ТИМ. Это создаст условия для выявления «белых пятен» этапа проектирования и уберет голословные обвинения («все плохо») и столь же голословную рекламу по типу «комплексное BIM-решение». Хватит уже ходить вокруг да около, нужно определяться и говорить с рынком открыто и честно.

Такой сбалансированный подход позволяет нам одновременно закрывать текущие потребности и создавать продукты для будущего. При оценке перспектив новых разработок мы используем комплекс критериев, включая потенциальный экономический эффект для заказчика, синергию с существующей продуктовой линейкой и стратегическую значимость для технологического суверенитета.

G: Насколько активно вы сотрудничаете с другими отечественными разработчиками и в каких форматах возможно такое взаимодействие?

М. Б.: Конкуренция — необходимый элемент здорового рынка, однако сотрудничество на стыках технологий не менее важно. Яркий пример успешной коллаборации — взаимодействие между «СиСофт Девелопментом» и компанией «Кредо-Диалог». Наши продукты обеспечивают взаимную интеграцию данных, позволяя пользователям работать без необходимости использования промежуточных форматов и конвертеров.

Такой подход создает дополнительную ценность для потребителей, которые уже оценили преимущества бесшовной интеграции. Мы считаем, что будущее — за созданием экосистем, где технологии разных вендоров являются взаимодополняющими и интероперабельными, что позволит заказчикам формировать оптимальные технологические стеки вне зависимости от конкретного вендора.

G: Как расширение продуктовой линейки повлияло на операционные процессы и систему управления проектами в компании?

М. Б.: Активный рост продуктового портфеля потребовал от нас пересмотра подходов к управлению и организации процессов. Мы внедрили гибкую систему управления проектами, которая позволяет эффективно координировать работу распределенных команд. Одновременно мы постоянно наращиваем кадровый потенциал, уделяя особое внимание привлечению профессионалов с опытом работы в смежных отраслях, что позволяет поддерживать высокий уровень экспертизы в наших разработках.

G: Каковы, на ваш взгляд, ключевые технологические тренды, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие пять-семь лет?

М. Б.: Главный тренд — это реализация концепции, заложенной в поручении президента о развитии ТИМ. Если нам удастся воплотить эти принципы в полной мере, российские разработки опередят текущие мировые аналоги.

Мы движемся к новой технологической парадигме, характеризующейся машинопонимаемостью данных, сквозной автоматизацией процессов и созданием по-настоящему интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Искусственный интеллект займет в этой экосистеме свою нишу, но его роль будет вспомогательной, а не доминирующей.

Важно понимать, что ИИ эффективен прежде всего для автоматизации рутинных задач, но не способен заменить экспертные знания и опыт человека в решении комплексных задач. В обозримой перспективе пяти-семи лет мы видим будущее как симбиоз человеческого интеллекта и технологий, где каждому отводится своя оптимальная роль.

