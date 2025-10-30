Предиктивный поворот

Цифровая трансформация промышленности напоминает сложную систему с противоречивыми сигналами: есть понимание стратегической необходимости изменений, но сохраняется осторожность в их практической реализации. Показательно, что при очевидной экономической эффективности предиктивной аналитики, способной сократить простои оборудования на 25–50% и снизить затраты на ремонт до 30%, российские компании не спешат с массовым внедрением таких решений. Это объясняется не только объективными сложностями импортозамещения в IT-секторе, но и более глубокой трансформацией самой логики промышленного управления.

Уход иностранных вендоров создал ситуацию, когда отечественные разработки получают шанс на масштабное внедрение, однако этот процесс требует пересмотра архитектуры данных и перераспределения кадровых ресурсов. Именно кадровый вопрос становится ключевым: спрос смещается в сторону узкой экспертизы, где дата-инженеры и архитекторы данных оказываются на 20–30% востребованнее, что отражает приоритет создания инфраструктур над их последующей эксплуатацией.

При этом генеративный ИИ в российской энергетике пока остается инструментом пилотных проектов и крупных компаний, демонстрируя, что технологическая трансформация происходит не равномерно, а очагами, создавая новую цифровую топографию промышленности.

Философия этого перехода заключается в том, что настоящая цифровизация начинается не с замены иностранного софта отечественным, а с изменения принципов управления производственными процессами, где данные становятся таким же стратегическим активом, как и материальные ресурсы.

Алла Михеенко, редактор Guide «Цифровая экономика»